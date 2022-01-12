Omicron｜13處列為高危地點　尖東ClubOne、北角元氣、麥當勞上榜

Omicron變種病毒殺入社區，政府再列出13處高危地點，包括11間食肆，例如九龍灣德福廣場及北角康澤花園的麥當勞、北角友邦廣場元氣壽司、屯門黃金海岸商場的Pacific Coffee、尖東的ClubONE 維港皇宴。



政府將13處場所列為傳播風險相對甚高，呼籲曾在指明時間，到訪相關地點的人士，務必在檢測期限前接受強制檢測，並留意政府就再次檢測安排發出的新聞公告。

在13個場所中，部份與在北角國都廣場中信証券工作的48歲男病人（#12985）相同。他曾於1月2日到過中環中國工商銀行大廈內的PURE fitness，及到過翠河餐廳用膳；1月3日去過九龍灣德福商場的麥當勞及百老匯，晚上到過尖東的ClubONE 維港皇宴，參與朋友公司的晚。

另外他於1月2、4、5日去過北角FITNESS 24，並曾使用更衣室，當局正追查是否有相關人士為密切接觸者。這名病人曾於1月6日檢測，結果為陰性，同日到過北角堡壘街百佳購物，在1月8日被送往檢疫中心。

除了與上述男病人相關的場所，亦有多間餐廳上榜，包括屯門黃金海岸商場太平洋咖啡、北角友邦廣場元氣壽司、北角英皇道健威坊丼丼屋、銅鑼灣渣甸街亨環3樓輝、銅鑼灣東南大廈地下至二樓KFC、銅鑼灣 Fashion Walk 華高大廈海饌、銅鑼灣翡翠明珠廣場丼丼亭、北角英皇道康澤花園地下麥當勞。