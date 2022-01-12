01消息｜天水圍新都醫務中心打過期復必泰　約30市民受影響

政府下月24日起擴大疫苗氣泡，疫苗接種需求因而大增，不少的社區接種中心大排長龍。現時有八間私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務的先導計劃。不過，《香港01》接獲消息指，參與計劃之一、位於新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖的「新都醫務中心」，昨日（11日）爆出為市民接種了過期復必泰疫苗，約30人受影響。



據知情人士指，衞生署已得悉事件，因發現該診所用過期疫苗的批號申請政府疫苗資助。《香港01》正就事件向衞生署及診所查詢。



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記者昨晚致電涉事診所未有人接聽，晚上亦到過涉事的診所，惟該診所的營業時間已過。診所門外張貼新冠疫苗接種的預約詳情，為病人提供科興及復必泰疫苗接種，門外亦張貼診所的日間醫生為葉文偉。

翻查衞生署衞生防護中心參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構名單，「新都醫療服務有限公司」為其中一間參與計劃的機構，除涉事的新北江診所，於觀塘、屯門及元朗等共有六間提供復必泰疫苗接種的診所，暫未知所使用的疫苗會否屬同一批次。

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