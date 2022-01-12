數學教師涉非禮女生　會面稱屬戀人未滿關係　用妻子車接載事主

已婚男教師涉趁邀請14歲女學生到家中溫習教捉手教對方手淫案續審，控方今（12日）在庭上播放被告的錄影會面，被告承認與女事主X發展成戀人未滿的關係，不時會用妻子名下的私家車接載對方，亦曾邀對方到家中，期間與她擁吻及摸她胸部，但由於X曾提及不想發生性行為，所以點到即止。他亦提及女方當時已中五，認為她已滿16歲，也認為雖然二人發展曖昧出現道德問題，但覺雙方是你情我願。他事後遭疑似X父透過Facebook質問，因妻子當時懷孕，遂想拖延事件至妻子分娩後才處理。



37歲男被告CCH否認兩項向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮罪。控罪指，他在2013年11月29日及2015年3月中某日，在荃灣寓所對X作出猥褻行為及非禮X，而X事發時只有14至15歲。

承認和X發展曖昧關係 在道德上有問題

庭上播放被告與警方錄取的會面紀錄，被告稱起初欣賞事主X數學成績較好、乖巧，所以與她開始聊天，熟絡後轉往WhatsApp聊天，後來超越師生關係，雙方出現曖昧對話，而被告形容二人屬戀人未滿的關係，又會不時會用妻子名下的私家車接載X。

被告承認期間有次曾載X到家中，雙方在其家中擁吻，他亦有摸X的胸部，但見X並非很受落，所以點到即止，加上X曾告訴他不願發生性行為。被告也稱X當時已中五，應已滿16歲。

被告承認與X發展曖昧關係在道德上有問題，但仍認為雙方屬你情我願，否認曾摸X私處或要對方幫他手淫。

事後遭疑似X父質問「做乜搞佢個女」 被告想拖延至妻子分娩後才處理

被告指，後來疑似X父透過Facebook質問他「做乜搞佢個女」，他當時表示想與「X父」面談商量，亦想對方給他一次機會，因為其妻當時懷有第3胎，他不想影響妻子情緒，想拖延事件至妻子分娩後才處理。

被告亦提及，X及後主動聯絡他指自己事件後出現陰影，每次想起事件都會頭暈、作嘔，惟被告感到莫名其妙，因為他從來沒有感覺到X不情願。

案件編號：DCCC306/2021