Omicron｜疑一張「毒銀紙」引爆屯門疫慌　研究揭病毒可留鈔票2日

Omicron肆虐，國泰空少群組第一代患者、居家隔離時違規外出空少，上月27日在屯門愛定商場東亞大藥房短暫逗留5分鐘，藥房老闆一家四口其後染疫，衞生防護中心懷疑，傳播途徑與現金交收有關。港大前年曾研究新冠病毒在不同物料上的存活時間，當中病毒殘留鈔票表面，可以存活2日。

港九藥房總商會副理事長張德榮接受《香港01》查詢時表示，由於藥房顧客較為年長，現金交易較為普遍，加上以電子交易需收取手續費，暫時只有五成藥房採用電子支付，在業內不算太受歡迎。



▼屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業▼



疫情兩年多宗個案疑與「現金交收」有關

新冠疫情爆發至今兩年，本港過往曾出現懷疑與現金找續有關的傳播途徑，包括前年紅磡街市及土瓜灣街市先後出現多宗病例，去年油塘鯉魚門市場又出現感染。衞生護中心昨日（11日）公布，一名44歲染疫的國泰空少上月27日，曾到屯門愛定商場東亞大藥房短暫逗留5分鐘，購買洗頭水，店舖閉路電視顯示空少與藥房老闆一直有戴口罩，但藥房老闆及其3名家人其後相繼發病，衞生防護中心懷疑可能是「毒銀紙」播毒。

港大研究：病毒在玻璃及鈔票表面可存活2日

翻查資料，港大公共衛生學院的團隊2020年曾就新冠病毒在環境中的穩定性作研究，測試病毒在不同物料上的存活時間，發現病毒可在玻璃、鈔票等表面可存活2日，外科口罩外層更可存活7日。

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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僅5成藥房設電子支付因手續費高 商會：隨時要倒貼

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，疫情下零售業經常接觸顧客，若有確診個案在所難免，惟屯門藥房東主僅與確診空少接觸五分鐘便「中招」，情況罕見，呼籲業界在找續銀紙後要徹底消毒。

雖然現金被視為病毒播傳途徑，但張坦言，現時業界只有五成藥房使用電子支付，「光顧藥房嘅顧客主要係年長人士，佢哋使用習慣都係用現金」，加上電子支付公司會收取1.5%至1.7%不等手續費，「藥房有一至兩成貨品都係成本價出售，用電子支付交易幾乎要倒貼」。