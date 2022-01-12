Omicron｜多個行業員工遭放無薪假　勞聯促政府派9000元停工津貼

變種病毒株Omicron殺入本港社區，港府收緊社交距離措施，包括多個場所要停業、禁晚市堂食等。港九勞工社團聯會今日（12日）表示，多個行業打工仔被要求放無薪假，或減工時，令收入亦大減。然而過去四輪防疫抗疫基金，政府都集中向企業作出支援，未能讓大部份打工仔直接受惠。

勞聯促請政府在新一輪防疫抗疫基金中，為受影響行業的從業員直接發放一筆過9,000元現金停工津貼，並盡快設立失業援助金，為持續受疫情影響而停工或收入大減的工友提供支持。



勞聯副主席、勞顧會勞方委員代表譚金蓮指，由1月7日收緊防疫措施後，已有不少工友收到停工、放無薪假的通知。她無奈稱，原本去年12月各行業生意暢旺，飲食業亦聘不少散工，惟「嚟緊到農曆新年，都未必有工開」。香港飲食業職工會聯合會秘書長何仁清形容，飲食業步入「冰河時期」，雖然有第五輪防疫抗疫基金，不過以往數輪均資助僱主，「工友完全一分一毫都無收到」。

勞聯指，收緊防疫措施後多個行業的工友即時被停工或減工時，要求政府「果斷防疫亦要果斷紓困」，要求新—輪防疫抗疫基金支援措施必須落到打工仔手中，直接津貼僱員，以及提供現金抗停工津貼。

勞聯又表示，參考政府早前為旅遊業提供2,000個社區疫苗接種中心的短期職位的做法，建議政府亦可為因疫情失業的僱員，開創更多短期或臨時職位，如社區防疫的短期職位，並舉例指包括協助監察安心出行的使用情況等，甚至為全民驗測做好準備。