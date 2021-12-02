立法會選舉｜籲政府勿任由勞資活鬥　勞聯周小松：要放大勞工聲音

立法會選舉12月19日舉行，在完善選舉制度下，勞工界功能界別出現「4爭3」局面。候選人之一、為勞聯披甲上陣的周小松樂見競爭，投身工會工作近30年，周指港府在制定勞福政策上一直抱「大市場小政府」觀念，擺出一副中立姿態，任由勞資雙方活鬥：「資源集中資方，勞方係弱勢，政府唔應該中立嘅時候企中立位好有問題。」

新面貌的立法會激進派絕迹，走溫和路線怎向政府施壓？周小松這樣回應：「如果激進能夠解決問題，早就解決咗。」他揚言將會盡力放大勞工聲量，亦寄望政府更有擔當，「中央已經開口要處理基層住屋問題，政府要醒啲。」



勞聯周小松指港府在制定勞福政策上，一直抱持「大市場小政府」觀念，擺出一副「中立」姿態，「資源集中資方，勞方係弱勢，政府喺唔應該中立嘅時候中立係好有問題」。（張浩維攝）

勞資角力政府中立 周小松： 勞資力量不對等一定傾唔掂

港府經常被批評重商輕勞工，在勞工界打滾多年的周小松認為，政府官員深受「大市場小政府」觀念影響，在制定勞工政策時，經常抱住一種「只要勞資傾得掂乜都得」態度：「政府忽略咗個事實，勞資力量不對等，資源全部喺資方手上，任由勞資自由傾，一定傾唔掂，根本成個主動權都掌握喺強勢嘅資方，政府成日覺得自己好中立，但喺唔應該中立嘅時候中立係好有問題。」

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寄語當勞福局局長須有基層情懷：咪樣樣嘢都計數為依歸

周強調，政府有責任維持社會基本公義，社會政策應傾向弱勢勞工，正如當年定立最低工資：「政府不嬲都有干預市場，只係肯唔肯做多啲。」不過，周指並非每次政府「出手」都會帶來公義：「當年傾標準工時點解要『跳船』，就係因為最後變咗合約工時，如果僱主開1萬蚊1日但做20個鐘，簽完就合法啦，一定啃唔落，會將極不公義嘅情況合法化。」

本屆政府正推動取消強積金對沖、逐步增加藍領勞工假等，令廣大打工仔受惠，不過，勞工及福利局局長羅致光卻同時被批評「離地」，屢爆具爭議性言論。周小松笑言不想評論羅局長，但認為最重要是施政是否助推動勞工保障：「坊間批評佢只係計數叻，樣樣嘢想計數為依歸，應該要多啲接地氣啦，做勞福局局長呢個位，嗰種基層情懷必須要有，要好了解基層市民嘅需要，先可以做得好呢個工作，任何思維都係諗到基層。」

勞工及福利局局長羅致光卻同時被批評「離地」，屢屢爆出具爭議性言論。（資料圖片／羅君豪攝）

暴力製造矛盾：如果激進解決到 問題早就解決晒

新一屆立法會選舉制度改變，直選議席大減，激進派亦肯定絕迹，未來議會如何向政府施壓？周小松直指：「我唔認為議會需要咁激進，如果激進能夠解決問題，早就解決咗，議會暴力唔係一個有效手段，最多只係製造矛盾及癱瘓議會。」

中央明言須解決劏房等基層問題 政府就要有擔當

周形容，未來議會組成結構，雖然未見對勞工界有利，但中央領導人指明港府要解決劏房等問題，「期望政府喺中央督導下更加醒啲」，能更有擔當，解決一直以來積累的社會問題。

力爭建立恆常失業援助制度 應對零工經濟保障自由工作者

周小松正力爭勞工界議席，要求政府建立恆常失業援助制度、立法規管工時等，他特別提到，政府要研究應對零工經濟，加強保障獨立工作者及兼職僱員，尤其近日外賣員罷工行動反映，僱員及自僱員工界定模糊，港府可參考外國經驗，定義自由工作者身份，保障他們擁有一定程度的勞工保障。

勞工界參選人尚包括工聯會梁子穎、工聯會郭偉强及李廣宇。參選人名單請參閱《香港01》舉網站。