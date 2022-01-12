Omicron｜北角楓林花園增一初確診　涉垂直傳播三期B座14戶須撤離

北角中信證券群組累計四人染疫，其中一名確診者的北角住所「楓林花園第三期」，疑現垂直傳播。港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日上午（12日），聯同今日聯同環保署、屋宇署到場視察。

專家視察後公布，大廈昨晚再錄一名新增初步確診者，涉事男患者居於三期9B室，不認識早前確診的同幢6B住戶。今日專家經煙霧測試、實地視察及詢問住戶後，估計大廈有垂直傳播風險，加上大廈外牆正維修，出現煙囪效應的傳播風險較高，須安排涉事大廈所有B座14戶居民暫時撤離，前往檢疫中心。



大廈累計3人中招 兩家庭互不相識 住不同樓層B單位

楓林花園三期昨晚（11日）封區強檢未發現陽性個案，但歐家榮說，昨晚楓林花園三期錄得一宗初步確診個案，新染疫者是一名任工程監督的32歲男子，他住9B單位，並不認識早前確診的6B住戶，無接觸過確診者，並已打兩針復必泰。新患者在1月9日起出現上呼吸道病徵，昨日傍晚、封區前已自行到瑪麗醫院求醫，急症室檢測結果呈初步陽性，CT值為17.6。

歐家榮說，涉事大廈累計有3名居民染疫，涉及兩個同座向單位，「似乎係互不相識，但係受到感染，懷疑有可能大廈出現傳播情況。」最新確診住戶昨晚在大廈圍封時已不在場，昨晚共103人接受檢測，其中75人是住戶。政府會按昨日封區時收集到的資料，盡快聯絡涉事大廈B座的14戶，安排他們入住檢疫中心。

大廈首名確診者為中信證券男員工

大廈首名確診者是6B單位男住戶，他是一名48歲中信證券男員工，屬中信群組，他最後工作日是1月5日，1月8日被送檢疫，1月9日入院確診，CT值是21.3。而男員工的83歲母親亦在1月8日被送檢疫，其後不適送院確診，CT值約16至18，母曾打兩針科興。

歐家榮（中）說，大廈累計3人染疫，涉及兩個同座向單位，「似乎係互不相識，但係受到感染，懷疑有可能大廈出現傳播情況。」（歐嘉樂攝）

大廈正進行維修、紗布包外牆或致煙囪效應

北角楓林花園3期樓齡約30年，大廈正進行維修工程，整幢大廈被大型白色紗布包著，內見竹棚，大廈外行人路上放有建築廢料。環保署專家表示，大廈共24層，每層3個單位， 正進行外牆維修，約一個月前完成更換大廈污水渠，「大廈外牆包住咗，做咗簡單煙霧測試，樓下煙霧可以係樓上聞到，係垂直煙囪效應嘅條件」，而住戶表示「地下去水渠疏忽咗，無定期加水落去」，再次呼籲市民要定期倒漂白水落去水渠。

新確診者從無向倒水入地渠、病毒或經渠喉傳入屋

袁國勇表示，經視察後同意大廈出現垂直傳播，由6B單位傳至9B。他指，雖然大廈外牆有布圍封，受污染空氣較易由6樓傳上9樓，惟「9B戶主從來都無灌水入去（廁所）地渠， U型隔氣管應該乾咗」，相信經地渠傳播機會較高。

外牆維修大塵關窗、室內負壓添風險

袁國勇解釋，當樓下有人排出污水，「因人排出去污水會暖啲，會有煙囪效應向上升」，而遇到U型隔氣口乾燥，受污染空氣易由6B傳至9B入屋；加上大廈正進行外牆維修，9B戶主多關窗，在如廁時開抽氣扇，令屋內空氣負壓，將渠的空氣抽入廁所及屋內。長期關窗下，屋內受污染病毒量高。袁直言，若大廈維修時出現確診個案，會增住戶感染風險，建議所有B座住戶暫時撤離。

至於大廈喉管有否風險？袁國勇說，「所有渠包住哂」， 無法視察其他樓層喉管情況，但因屬於新渠，估計滲漏風險低。而換糞渠工程接近兩個月前，相信工人不受影響。