Omicron｜公務員WFH至初四露玄機　酒店、食肆料新年無工開裁散工

Omicron變種病毒於社區擴散，公務員事務局向公務員發電郵指，不涉及抗疫工作的部門，將分組輪流在家工作。不過回看一周前，特首林鄭月娥曾表示，在家工作會影響公共服務，暫時不會實施。當日林鄭亦表示，希望在收緊防疫措施後，疫情可以受控，市民能夠歡度新年。惟公務員最新在家工作的安排，已暫訂至2月4日，即年初四。



年初四的關鍵日期亦似為防疫措施露玄機，有工會代表指出，多間餐廳、酒店已「打定輸數」，估計防疫措施或會由牛年延續至虎年，近日已解僱近乎全數「炒散」員工，業界原預料農曆新年可承接聖誕的勢頭「密密做」，惟現時「大家都預咗（新年）無工開」。



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1月5日時，林鄭月娥表示，為應對新冠疫情，大批公務員需履行職責，認為在家工作並不實際，但鼓勵私人公司讓員工在家工作。事隔約一周，Omicron疫情在社區蔓延，昨日（11日）林鄭轉口風，指非核心抗疫公務員可在家工作；到今日公務員事務局向公務員發電郵指，由明日（13日）至2月4日，不涉及抗疫工作的部門，將分組輪流在家工作。

今年2月4日亦即是農曆年初四，即公務員可能會跨越農曆新年在家工作。原本政府計劃，1月7日頒布收緊的防疫政策為期14日，期望農曆新年時疫情已受遏，市民可歡度新年。不過公務員在家工作安排先行「跨過年」，有餐飲及酒店業界似「打定輸數」，減散工人手應對疫情。

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公務員WFH似預視防疫措施延長 團年飯宴會無望

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，自防疫措施收緊，再次禁晚市堂食後，酒店及餐飲業的「炒散」幾乎全數失業，直言大失方寸。她續指，去年11、12月時，「炒散」人手需求大增，宴會時薪可達120元，甚至最高達200元，「炒散」人手保守估計佔整體約四至五成，原預計可承受好勢頭，於農曆新年「密密做」。

葉柳青表示，現時業界只餘下長工，原本團年飯宴會預計下周開始，惟現時已無望，尤其疫情未止，屯門更需要大規模檢測，「大家都預咗（新年）無工開」，希望政府可向「炒散」一律給予9,000元停工津貼。她又稱，不排除公務員在家工作的安排，或已預視防疫措施延長。

人事顧問料企業會跟從政府做法

合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠表示，現時實施在家工作的企業，整體數量不及之前高峰時的一半，當中比較多為大企業，因為在技術、分工上較為可行。他表示，不少企業都會跟從政府做法，並觀察疫情，之後再決定在家工作的安排。