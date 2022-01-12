屯門檢測｜5個採樣站延長服務日數　10個檢測點最新開放時間總覽

屯門多個檢測中心連續兩日大排長龍，人龍橫跨日與夜，街坊至少要等三小時。政府繼今日（12日）設十個檢測點便利屯門居民外，最新再公布當中4個流動採樣站會延長服務日期，其中，龍逸社區會堂流動採樣站由昨晚（11日）公布服務至本月14日，延長多4日至本月18日。



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政府指因應屯門區可能出現懷疑隱形傳播鏈，今午在政府fb專頁添馬台公布再加強屯門檢測服務，以方便屯門區居民及在該區工作的人士「願檢盡檢」，除之前的檢測點外，區內今日起增設7個流動採樣站為市民提供檢測服務，合共有10個檢測點。

與昨晚公布相比，龍逸社區會堂、青田遊樂場、大興社區會堂、新和里遊樂場及蝴蝶灣社區中心的流動採樣站服務日數再延長2至4日。最新開放日期及時間，附圖一圖看清。