屯門檢測｜長者排7小時 仍未能做檢測：寧坐監都唔再做

變種病毒Omicron肆虐，不少確診者均曾踏足屯門，令屯門成為疫區，多處須強制檢測，10個檢測站均「打蛇餅」。

在屯門兆麟社區會堂檢測中心，今日（12日）清晨5時許便開始有人排隊，有長者表示，昨夜已排隊6小時，仍無法做檢測，今早9時半再到場，卻再現長長人龍，排隊7小時後，仍「未望到家鄉」，批評政府是玩弄長者。

現場有長者慨嘆已「企到腳軟」，但都不敢離隊用膳和如廁，形容「好淒涼」，更揚言不會做餘下5次檢測，「我唔去㗎喇，我等食皇家飯㗎喇，咁辛苦，你嗌我嚟咁捱法，我唔嚟喇！」



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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不少確診者曾踏足屯門，令屯門成為疫區，多處須強制檢測，雖然港府加開檢測站至10個，今日仍然大排長龍。(余俊亮攝)

屯門兆麟社區會堂檢測中心下午3時許，有近1,000人輪候做檢測，人龍由社區會堂一樓，從樓梯走到地下，再延伸至一條馬路之隔的兆麟運動場，人潮更佔了半條跑道。

年約70歲、在屯門市廣場上班的羅女士表示，今早9時許便已到場排隊，至下午4時仍有近100人在她前面，預料至少要再輪候多1小時，她批評政府今次安排極度混亂，多個檢測站均大排長龍，是折磨一眾長者，又揚言寧願被檢控，也不會再做餘下5次檢測，「我唔去㗎喇，我等食皇家飯㗎喇，咁辛苦，你嗌我嚟咁捱法，我唔嚟喇！」

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輪候檢測的市民延伸至一條馬路的隔的兆麟運動場，人龍滿佈半條跑道。（林穎嫺攝）

她指，早上8時吃過早餐後，便一直再無吃過東西，慨嘆長者要餓着肚子盡公民責任，「我哋咁樣好淒涼㗎，係咁企，等到佢哋（職員）可以食飯，我哋又冇飯食」，形容一眾長者企到腳軟，只能席地而坐。

她稱，早前亦曾做過檢測，一直都能成功預約，其女兒昨日再幫她預約時，發現整個屯門區的預約名額均已爆滿，惟下午有排隊人士卻能再預約即日檢測，並成功「打尖」，批評政府系統極混亂。

同樣在早上9時許便到場輪候的翟伯伯表示，排了7個多小時仍未能檢測，期間不敢離隊吃飯、如廁，批評政府是玩弄長者，「啲高官（派對）唔使嘟（安心出行），我哋就嘟匀曬，咁就瀨嘢囉，咪要你檢（測）囉。」

他透露昨晚一收到「安心出行」通知，便去安定邨的檢測站輪候檢測，惟排了6個鐘，直至檢測中心關門仍無法做檢測，今早特地早點來到，卻仍大排長龍，憂慮最終無法做檢測會被檢控，慨嘆下次檢測要提早至清晨到來排隊。他促請政府增加人手、加開檢測點，以消化人龍。

醫療衞生界立法會議員林哲玄下午到兆麟社區會堂視察，慨嘆若他要排如此長龍，也可能會挺而走險不做檢測。他指，政府要求曾到訪有確診者出沒地區的居民做6次檢測，但網上系統卻只許市民預約1次，最終要被迫排隊，促請政府開放更多預約名額，並加派人手採樣，消化人龍。

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