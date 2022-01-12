封區檢測｜油塘曦臺1座、石排灣邨碧朗樓圍封　涉2宗初步陽性個案

本港今日（12日）新增22宗確診個案，其中4宗為輸入相關個案。至於初步陽性個案中，包括一名19歲學生，居油塘崇山街8號曦臺1座。患者的家人是早前中信證券確診職員（＃12825及＃12880）的71歲女友人（#12913）。他與患者並非同住，但患者會到其油塘的住所為他執拾。該名學生的母親居寶馬山花園珊瑚閣，個案12913曾於1月5日到訪，料屬相關個案。



另外，一名居香港仔石排灣邨碧朗樓的20歲男港大學生。該名患者曾於1月4日徬晚，6點24分至8點02分到過銅鑼灣希慎廣場14樓的「牛気」，當局指，翻查資料發現早前確診的32歲女病人（＃12882），即王詩雅的染疫同事，曾於晚上7時41分到訪「牛気」，懷疑食肆内可能出現傳播。政府於於晚上7時將曦臺1座及碧朗樓圍封強檢，目標是在明日（13日）上午約7時完成此行動。



▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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政府今晩（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在北角指明「受限區域」，即香港仔石排灣邨碧朗樓。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（13日）上午7時完成此行動。

中信證券關連個案 非同住家人日前已初步確診

個案涉及一名19歲學生，就讀鄧鏡波書院6C班，居油塘崇山街8號曦臺1座。他的最後上學日為1月7日，日常主要留在家中，近日去過中央圖書館溫習。患者的家人，患者的家人，為早前中信證券確診職員（＃12825及＃12880）的71歲女友人（#12913），二人並非同住，但會到其油塘的住所為他執拾。該名學生的母親居寶馬山花園珊瑚閣，個案#12913曾於1月5日到訪，料屬相關個案。

▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼



20歲港大生初確診 與另一染疫者曾同時段到訪「牛気」

個案涉及一名20歲男港大學生，他曾於1月4日徬晚，6點24分至8點02分到過銅鑼灣希慎廣場14樓的「牛気」。當局指，翻查資料發現早前確診的32歲女病人（＃12882），即王詩雅的染疫同事，曾於晚上7時41分到訪「牛気」，懷疑食肆内可能出現傳播，已安排相關部門包括食環署、機電工程署等調查，

該名大學生曾分別於1月6日及1月4日到灣仔及上環「心事如塵茶食亭」做兼職，1月9日曾到訪旺角朗豪坊、金雞廣場等，1月7日到過銅鑼灣皇室堡CoCo壹番屋。其餘行蹤包括旺角中心、Pull&Bear、希慎廣場及Lady BoBo等。

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▼銅鑼灣希慎廣場牛気疑爆疫▼



政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於2022年1月3日至1月12日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在二○二二年一月十四日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第二、三、四、七、12及19日進行強制檢測。