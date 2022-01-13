抗疫基金5.0｜教育評議會：停課幼小私校面臨營運挑戰　盼獲資助

政府周二（11日）公布成立推出第五輪「防疫抗疫基金」資助，教育評議會發聲明，指疫情下幼稚園多次出現退學潮，Omicron來襲、幼稚園及小學率先停課，將再次「激發學校和家長關於繳交和免付學費之間的矛盾」，對學校營運帶來挑戰，促政府將私立幼稚園和學校納入第五輪防疫抗疫基金範圍之內。



教育評議會發聲明，指疫情下幼稚園多次出現退學潮，Omicron來襲、幼稚園及小學率先停課，將再次「激發學校和家長關於繳交和免付學費之間的矛盾」，對學校營運帶來挑戰。(資料圖片)

教育評議會聲明中指，過去兩年不少私立幼稚園及學的教師須減薪，甚至被辭退，亦有為數不少的私立幼稚園停辦，嚴重影響教師團隊士氣和穩定性，而Omicron 變種病毒入侵香港，第五波疫情，幼稚園及小學率先停課，對營運帶來挑戰，亦「再次激發學校和家長關於繳交和免付學費之間的矛盾」。

教育評議會直言，若學生流失，學費收入減少將令不少私立幼稚園及學校再次面臨停辦危機，促請政府將私立幼稚園及小學納入第五輪防疫抗疫基金範圍之內，包括獲社會福利署發牌的全港幼兒中心，停課期提供可獲以人頭計算的津貼，由政府代繳幼稚園學生停課期間的學費，以及向全港學校提供抗疫津貼。