建制齊狙擊國泰　林鄭：不接受抗疫不力批評　諷田北辰「盲指控」

變種病毒Omicron在社區爆發，多名立法會議員趁特首林鄭月娥出席答問會質詢，狙擊國泰管理不善，其中實政圓桌田北辰問及，政府是否默許機組人員「客機去，貨機返」，又兩度追問她會否就事件向公眾道歉。林鄭回應時稱，田北辰一直稱「不盲撐、不盲反」，但對方不能盲目指控一直努力抗疫的同事。

林鄭指，豁免檢疫一直有制度規管，只適用於貨機機組人員，制度運作一段時間亦未問題，強調不能因這次事件，就貿然稱制度行不通。林鄭又指，不接受政府抗疫不力批評，重申會就事件深入調查，不會放過違反防疫要求的行為，一定會追究到底，惟現時不宜討論。



林鄭月娥。（盧翊銘攝）

林鄭：沒聽過任何一個措施是市民拍手掌

民建聯李世榮亦在會上批評國泰航空公司違規致社區爆疫，問及政府如何堵塞外防輸入的漏洞，以及有否能力處理現時疫情，若疫情惡化會否尋求中央支援？林鄭稱，明白市民對於收緊防疫措施感不滿，「無聽過任何一個措施係市民拍手掌」，強調疫情爆發時，政府實施防疫措施屬無可避免，希望市民能夠諒解和忍耐。

陳凱欣倡全面檢測 林鄭指貿然跟風：不會承擔後果

林鄭又指，鑑於屯門有確診個案事前未有即時求醫，擔心會出現社會傳播，故希望區內市民能夠願檢盡檢，又感謝承辦商迅速配合增加檢測能力。她亦稱有信心可以處理疫情，強調信心比起兩年前增加不少。

選委會界別議員陳凱欣批評，變種病毒近期因防疫漏洞殺入社區，可是特區和官員仍自我感覺良好，認為收緊社交距離措施是快、狠、準，只是亡羊補牢。她指政府可彷效內地小區推出全民檢測，一星期內強制全民兩至三次檢測，並收緊社交措施距離，在新年前減少人流、物流，包括中學、大學停課、實行在家工作等。

林鄭反駁指，學校停課、晚市不准堂食等措施「每一樣都係有後果」，亦會影響市民自由往來和商業活動，又指「我哋處理緊嘅係人」，每項措施也不能滴水不漏，各式各樣的違規情況每天也出現，但只是無人發現。

選委會界別議員陳凱欣批評，變種病毒近期因防疫漏洞殺入社區，可是特區和官員仍自我感覺良好。（盧翊銘攝）

指限聚措施立竿見影

對於會否彷效內地小區全民檢測，林鄭稱政府一直實施小區檢測，只是定義與陳凱欣不同，她直言「如果貿然聽一啲意見，做跟人哋地方做小區檢測，我係唔會承擔呢個後果」。她強調，不會放棄一個已證實有效的好措拖，反而把人力、物力投放在未經證實有效的抗疫措施，又稱哪些措施有效「大家心中有數」，強調抗疫措施並非「口號式」，而是靠不斷實踐和調教。

至於大幅減少人流，林鄭稱上周做了一個艱難決定，推出最嚴格的社交距離措施，效果立竿見影，認為未有需要推行「宵禁令」。她稱過去數年曾出現危急情況，政府也想過實施宵禁，包括反修例運動期間，但坦言始終「唔想用」，因不知道帶來的後果有嚴重。