強制檢測｜20處上榜　涉中央圖書館、上環壽司郎和瑪麗醫院急症室

本港昨日（12日）新增22宗確診個案，並對兩座大廈進行封區檢測。政府晚上再因應一宗輸入個案、一宗可能與輸入個案有關的個案，以及四宗初步陽性檢測個案，宣布有20個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及個案包括一名19歲學生、一名20歲港大生、一名竹篙灣檢疫中心女保安等。

上榜地點包括銅鑼灣中央圖書館、瑪麗醫院急症室、北角渣華道街市和上環壽司郎等。



▼1月13日強制檢測公告詳情▼



昨晚被圍封的油塘崇山街8號曦臺1座，涉及一個名新冠肺炎初步呈陽性19歲學生。他就讀的鄧鏡波書院、曾到過的中央圖書館和和寓所附近的大本型大食代都在名單之上。其母居住的寶馬山花園珊瑚閣也上榜。

▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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另一座被圍封的石排灣邨碧朗樓則涉一名20歲男港大學生，他曾任兼職的灣仔心事如塵茶食亭和到過的銅鑼灣皇室堡CoCo壹番屋都要強檢。

▼1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測▼



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另外，一名居於屯門寶田邨、於竹篙灣檢疫中心任保安的女子早前確診，其寓所附近的寶田街市榜上有名。名單上還包括上環壽司郎、疑爆垂直傳播的北角楓林花園第三期、瑪麗醫院急症院和北角渣華道街市等。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至 2022年1月13日）▼

