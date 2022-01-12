屯門檢測｜全日打蛇餅　跨黨派晤徐德義　周浩鼎促開放更多檢測站

政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，其中於上月27日至1月9日曾到訪屯門愛定商場的市民，須作6次檢測，令屯門區內的檢測需求大增，不少檢測中心亦大排長龍。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日亦稱，懷疑屯門有隱形傳播鏈。



民建聯周浩鼎關注屯門多個檢測點大排長龍的情況，指屯門區內增加7個檢測點，目前區內合共有10個檢測中心，惟今早仍大排長龍，反映檢測配套不足。周浩鼎下午聯同工聯會及新民黨的代表，召開跨黨派聯席視像會議，與食衛局副局長徐德義會面，商討處理屯門檢測點排長龍的情況。



跨黨派視像會議 倡呼籲前往區內較少人的檢測中心

周浩鼎及政黨代表促政府於屯門區內增加更多檢測中心，並開放更多社區會堂用作檢測，應付大量檢測需求，並要求劃一延長區內各檢測中心晚上的營運時間，同時於各檢測中心外安排人手，協助呼籲及通知居民前往區內其他較少人流的檢測中心，及建議政府安排系統實時匯報全港各區檢測中心的輪候時間，讓居民自行選擇到不同地區的檢測中心接受檢測。

周浩鼎稱，據他向當局了解，三個屯門檢測中心昨（11日）合共檢測超過1.1萬人次，他要求當局應按照安心出行內的記錄評估需強制檢測的總人數，並且作出適當數量的檢測中心應對，並且重點照顧目前屯門的需求。

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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政府傍晚發出通知，延長屯門檢測站的服務日期和時間，最少延長至1月16日星期日，並提早每日8時起運作。

屯門區十個檢測點的詳情如下：

社區檢測中心

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＊ 屯門兆麟社區會堂（即日至1月18日：上午8時至晚上10時；1月19日起：上午8時至晚上8時）

流動採樣站

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即日至1月16日（上午8時至晚上8時）

＊ 青田遊樂場（1月12日：下午2時至晚上9時）

＊ 新和里遊樂場

＊ 蝴蝶灣社區中心

＊ 大興社區會堂（1月12日至13日：上午10時至晚上8時）

即日至1月18日（上午8時至晚上8時）

＊ 友愛體育館

＊ 友愛足球場

＊ 龍逸社區會堂

即日至1月21日（上午8時至晚上8時）

＊ 安定／友愛社區中心地下有蓋操場

＊ 建生社區會堂