封區檢測｜油塘曦臺1座和石排灣邨碧朗樓2455人受檢　無人確診

政府因應新冠肺炎Omicron變種病毒初步確診個案，昨晚對油塘崇山街8號曦臺1座和香港仔石排灣邨碧朗樓進行封區檢測。當局今晨發聲明指，上述兩址都沒發現確診個案。



政府今早約7時聲明表示，油塘曦臺1座截至今日凌晨零時，約330名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約165戶，當中約50戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名19歲學生，他就讀鄧鏡波書院6C班，其家人為早前中信證券確診職員（＃12825及＃12880）的71歲女友人（#12913）。

▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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另外，石排灣邨碧朗樓截至今日凌晨零時，約330名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約165戶，當中約50戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址的個案涉一名20歲男港大學生，他曾於1月4日徬晚，6點24分至8點02分到過銅鑼灣希慎廣場14樓的「牛気」。當局指，翻查資料發現早前確診的中心個案12838及12882，即王詩雅及其染疫同事，曾於晚上7時41分到訪「牛気」，懷疑食肆內可能出現傳播。

▼1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測▼

