Omicron．1.13｜東亞藥房少東曾求診　莊柏醫療兩女護士疑被傳染

今日(13日)新增14宗個案，5宗為輸入相關連，少於10宗初步確診個案，理大全基因測試顯示，竹篙灣女保安基因分析與個案12676之後個案的基因一致，女保安1月8日仍陰性，1月9日曾在確診人士門口貼通告，沒有直接接觸確診人士，兩人隔紗窗，女保安有著保護衣，有面罩，但不知道除保護衣時程序是否正確，要再了解傳播途徑，暫列與個案12960相關。



【20:10】入境處今日表示，有確診人士曾到訪位於屯門兆麟政府綜合大樓三樓的屯門人事登記辦事處，曾在本月3日於上午10時至10時半身處人士須分別於1月11日或12日、1月15日及1月22日，接受3次檢測。

辦事處將於後天(15日)及本月22日暫停服務，並於下一個工作天（17日及24日）恢復公共服務。

【19:30】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時半起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門榮發里13-17號凱德花園2座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

翻查資料，衞生防護中心曾指出，今日另一名莊柏醫療女護士初步確診，而該醫務所曾有患者到訪。

封區檢測｜莊柏醫療兩護士染疫 龍成花園及凱德花園圍封

【19:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門青山公路－青山灣段345號龍成花園第一座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

翻查資料，衞生防護中心曾指出，今日一名莊柏醫療女護士初步確診，而該醫務所曾有患者到訪。

崇光百貨強制員工一月內打針或三日一檢 員工：想打都預約唔到

【18:50】《香港01》獲得一份崇光百貨內部通告，要求銅鑼灣及尖沙嘴店內，所有專櫃員工都要在1月31日或之前接種新冠疫苗，否則就要三日一檢，並取得一次陰性結果才准上班。



崇光百貨回覆，本港疫情有上升趨勢，有必要加強、推動同事接種疫苗，指若個人理由或健康情況不打針，可選擇每三日一次的核酸檢測。



有崇光百貨員工表示，措施推行太急，即使想打復必泰疫苗，但多個接種中心今個月的預約名額都爆滿，感到無奈。為工作糊口，現時只能先接受三天一檢，但擔心難以長期執行。

【17:00】曾到訪銅鑼灣牛氣的20歲大學生確診(個案13012) ，住香港仔石排灣邨，已圍封檢測2000多個樣本全部陰性，患者1月4日在牛気坐13號檯，隔一行檯，另一確診者在31號檯，昨日與機電工程署到訪，研究風向及風流，1月4日17:40至21:34有19檯客人1、共44名客人，有3檯用現金，包括患者、14枱用信用卡，追尋緊用現金客人，這些人士全部要檢疫，牛氣取41環境樣本，暫時全部為陰性。

Omicron｜確診港大生與王詩雅隔一行打邊爐 希慎牛気44客需送檢

【16:48】理大全基因測試顯示，竹篙灣女保安基因分析與個案12676之後個案的基因一樣，女保安1月8日仍陰性，1月9日曾在確診人士門口貼通告，沒有直接接觸，兩人隔紗窗，女保安有著保護衣，有面罩，但不知道除保護衣時程序是否正確，要再了解傳播途徑。暫列與個案12960相關。

竹篙灣染疫女保安 穿全套保護衣在患者門外貼通告 並沒直接接觸

竹篙灣檢疫中心一名女保安確診，她曾在確診者門外貼通告。（資料圖片）

【16:45】今日初步確診個案少於10宗，早前曾替確診個案屯門藥房老闆的兒子診症的張思敏醫生診所，一位21歲兼職護士初步確診，她平時在莊柏醫務屯門兩診所返工，有跟醫生睇症，於黃金海岸診所有跟之前1月3日的確診者，有幫忙睇喉嚨，昨日在檢疫中心檢測時呈陽性，她亦是浸會大學持續教育學院護理學位課程的女學生，有返過學校。另外，再有一宗在張思敏醫生診所同一醫療集團工作的護士亦初步陽性，與上述個案沒有重疊返工時間，主要跟醫生睇症、執排版及收錢，與兩護士同時返工人士要強制檢疫。

Omicron｜患者曾到莊柏醫療屯門診所 兩護士初確診 183病人強檢

衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容診所內有爆發，已即時要求診所做消毒清洗，相關的病人需做強制檢湔。

Omicron｜浸大持續教育學院女生初確診 曾訪圖書館、SCE大樓

【15:52】浸會大學持續教育學院護理學學位課程今日（13日）有女學生初步確診，患者曾於本月10日至12日到訪浸大九龍塘校園，包括到過陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓課室參與面授課堂，亦曾到過校園內的區樹洪紀念圖書館、使用過圖書館內的2樓女廁及外面長椅等設施，也到過校內的新校學生福利合作社。

【14:50】繼昨日有港大生確診，浸會大學持續教育學院護理學學位課程今日亦有女生初步確診，患者本月10至12日曾到訪浸大的陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓SCE701及709參與面授課堂，並曾到過圖書館、使用2樓女廁及外面長椅等設施，校訪今日凌晨發電郵通知學生，並會封閉及消毒相關設施。

Omicron｜浸大持續教育學院女生初確診 曾訪圖書館、SCE大樓

浸會大學持續教育學院護理學學位課程今日（13日）有女學生初步確診。（資料圖片）

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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屯門檢測｜兆麟運動場下午2時半增設採樣站 區內檢測點增至11個

【13:10】變種病毒Omicron肆虐，不少確診者均曾踏足屯門，該區近日多個檢測站出現長人龍。食物及衞生局今日（13日）公布，將於屯門兆麟社區會堂附近的兆麟運動場增設流動採樣站。該採樣站將於下午2時半起運作。

1月12日，屯門兆麟社區會堂檢測中心下午3時許，有近1,000人輪候做檢測。（資料圖片／林穎嫺攝）

Omicron｜梁子超反駁袁國勇：若指疫情受控言之尚早 或誤導市民

【12:44】變種病毒Omicron在本港社區蔓延，呼吸系統專科醫生梁子超今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，若現階段指疫情受控仍為言之尚早，甚至會誤導市民，「以為所有野都控制得好，呢樣野反而係最危險。」

袁國勇指疫情受控 若續沒有無源頭個案 農曆新年前後可停第五波

【10:00】變種病毒Omicron在本港社區迅速蔓延，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，目前確診個案未有幾何式增加，反映疫情受控。若維持找到確診個案的傳播鏈，第五波疫情有望於農曆新年前後停下來。



他再澄清有關戴兩個口罩的說法，指可減低「漏氣」情況。不過他指，現時建議不能接種疫苗的長期病患者、從事高危行業人士等可考慮戴兩個口罩。

政府專家袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【9:55】政府今日（13日）宣布，在屯門區內設置的檢測點中，根據目前情況，友愛體育館、蝴蝶灣社區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少，市民可嘗試前往這些採樣站進行檢測，輪候時間可能會較短。以上採樣站均開放至今晚八時。實際輪候時間或會隨情況有所變動，請市民諒解。

1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測



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▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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▼1月12日，北角楓林花園三期B室單位全面撤離▼



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▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼



▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼染疫12家庭一覽(截至1.11）▼



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