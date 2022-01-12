屯門檢測｜張竹君：酌情處理長者檢測限期　離開食肆要嘟安心出行

政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，其中於上月27日至1月9日曾到訪屯門愛定商場的市民，須作6次檢測，令屯門區內的檢測需求大增，不少檢測中心亦大排長龍。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日亦稱，懷疑屯門有隱形傳播鏈。



政府昨日宣布，為該區居民增加檢測服務，由今日起設共10個社區檢測中心或流動檢測站。張竹君今日（12日）在疫情記者會時指，留意到屯門區內檢測站人流較多，「有老人家驚犯法，排好多個鐘隊，希望佢哋唔好太擔心」，當局會因應情況酌情處理。



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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政府昨日宣布，因應屯門區出現懷疑隱形傳播鏈，呼籲有感染風險的當區居民及在該區工作的人士盡快進行檢測。位於屯門兆麟社區會堂的社區檢測中心由昨日起，延長服務時間至晚上10時，另外區內今日起亦會增設8個流動採樣站，加強檢測服務。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，留意到區內檢測站人流較多，建議在區外上班的人士可考慮前往其他檢測中心做測試。（羅君豪攝）

張竹君：短期內完成檢測亦當完成強檢

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，留意到區內檢測站人流較多，建議在區外上班的人士可考慮前往其他檢測中心做測試，又指「知道有老人家心急，怕做唔切有懲罰」，又指有長者擔心不做檢測會犯法，「排隊好多個鐘，希望他們不要太擔心」，當局會因應情況酌情處理。至於被問及會如何酌情處理，她就指「市民如需要今日做（檢測），如果做唔到或噚日做咗、今日做唔切，總之喺短期內我哋都當做左。」

另外，近日不少個案曾到訪不同食肆。張竹君提醒市民，在離開處所時緊記要在「安心出行」應用程式內按「離開」鍵，萬一確診時以便局方知道更確切的行蹤。