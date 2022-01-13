輪椅漢鎚仔傷鄰居判緩刑　翌日向對方淋腐液後露笑容　囚12年1月

居於屯門寶田邨的輪椅漢，以鎚仔襲擊素有積怨的鄰居被判緩刑後，翌日即用腐液淋鄰居，令對方的全身18%皮膚三級燒傷。輪椅漢承認1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，庭上透露，事主曾投訴被告把輪椅放走廊。法官今（13日）判刑時斥責被告惡毒，其罪行的嚴重性遠超他和事主的恩怨，犯案後更嘲笑對方，可見他毫無悔意，認為他未能控制脾氣，對社會造威脅，判被告監禁12年，由於被告違返緩刑令，下令他需服原被判囚的1個月，總刑期為12年1個月。



被告2018年因意外受傷至需坐輪椅

被告黃健強，58歲。庭上透露被告和妻子已離婚，案發時領取綜緩。此外，被告因意外受傷，於2018年進行手術，但手術𣎴成功，需坐輪椅。

法官判刑時斥責被告的行為惡毒，其罪行的嚴重性遠超他和63歲事主間的恩怨。被告因為用鎚仔襲襲事主而被檢控一事，作出報復，並有預謀犯案，務求令事主受最大的傷害。法官亦指，事主傷勢嚴重，其痛楚將伴隨其餘生。

未能控制脾氣對社會造成威脅

法官續指，被告未能控制脾氣，對社會構成威脅。他對事主亦沒有悔意，犯案後向事主笑，亦沒有施以援手。

法官以監禁18年為量刑起點，因被告認罪而把刑期扣減至12年。此外，法官亦執行被告的緩刑令，判囚1個月。因此，被告的總刑期為12年1個月。

事主不滿被告把輪椅放走廊

案情指，被告和事主沈志成（案發時63歲）同居於寶田邨，兩人的單位「門對門」。兩人自2020年起已不和，事主不滿被告把輪椅放在走廊，造成阻塞，曾向管理處和警方投訴。被告於同年中曾用鎚仔襲擊事主，於2020年11月20日被判月，但緩刑1年。

事主受傷後轉身見被告在笑

惟判刑後翌日(21日)早上約10時，事主返家時，突遭被告從後淋潑腐蝕性液體。事主的全身皮膚中的18%三級燒傷，包括右臉、胸口和腳等。事主轉身，看到被告站在他後面，手持一樽物件並在笑。

事主向大廈保安投訴，事件報警，事主和被告同被送至屯門醫院。被告被捕後，保持緘默。事主轉送至威爾斯親王醫院，至12月18日出院。

案件編號：HCCC187/2021