Omicron在社區爆發，染疫的國泰空少只是曾在屯門愛定商場東亞大藥房逗留5分鐘，藥房老闆一家四口其後受感染，衞生防護中心懷疑可能是「毒銀紙」播毒。其實銀紙向來被視為污糟物，因為多人經手，而日媒就曾街訪當地市民，發現銀紙被日本人視為10大最不能摸的物件，但都只是排行第八！



東亞大藥房東主一家四口都染疫，店舖重門深鎖。(資料圖片)

港大公共衛生學院的團隊2020年曾研究新冠病毒在不同物料上的存活時間，當中病毒殘留鈔票表面，可以存活2日。而日本的新聞資訊節目《とくダネ！》就曾訪問了500個20至70多歲的民眾，問他們最怕觸摸到生活哪一處地方，結果顯示原來光是去超市買東西就有4個伏位，包括手推車、購物籃、現金及陳列出來的食品。

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👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的10個日本人不想摸到的地方👇🏻👇🏻👇🏻

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這十大日本人死也不摸的地方包括自動販賣機的按鈕，扶手吊環，錢，觸碰式熒幕，超市購物籃，超市手推車，廁所水龍頭，扶手，電梯按鈕，以及排首位的門把。而相信大家近日搭𨋢，都會發現好多人都唔肯負責搭𨋢按開關門掣吧！其實除非唔外出，否則接觸公眾地方難以避免，惟有大家都小心啲啦！

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香港第五波疫情爆發，因有機組人員違規以致Omicron流入社區，政府已收緊空運措施，特首林鄭月娥更表示部分日用品價格或會上升，更可能買唔到，令市民擔憂。加上近日多區因有確診個案而要封區檢測，有網民討論家中有哪些物資要長備，綜合網民意見，以下10種物資在疫情下家中必須長備，否則就會為宅在家生活帶來不便。點擊看完整十大必備清單