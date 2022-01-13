【Omicron／新冠肺炎／空運／封區】香港第五波疫情爆發，因有機組人員違規以致Omicron流入社區，政府已收緊空運措施，特首林鄭月娥更表示部分日用品價格或會上升，更可能買唔到，令市民擔憂。加上近日多區因有確診個案而要封區檢測，有網民討論家中有哪些物資要長備，綜合網民意見，以下10種物資在疫情下家中必須長備，否則就會為宅在家生活帶來不便。



（國泰貨運網站截圖）

國泰機組人員違反豁免檢疫安排，令變種病毒Omicron流入社區，觸發第五波疫情，特首林鄭月娥日前表示，因應國泰事件，政府已收緊空運措施，警告影響將陸續浮現，首當其衝是新鮮物品、電子產品及藥品供應，「大家就嚟見到啲嘢會很貴，或者有啲嘢買唔到。」

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政府12日晚將油塘崇山街8號曦臺1座圍封強檢。(資料圖片)

而且香港近日疫情似有升温，多區被圍封做檢測，有網民討論家中有哪些物資要長備，綜合網民意見，在疫情下家中必須長備以下10種物資：

👇👇👇疫情下家中必須長備以下11種物件👇👇👇

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沒想過易拉罐罐頭竟沒有被網民選入圍，反而調味食材是必需。大家又認為哪些物資在疫情下家中必備呢？不妨留言分享。

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