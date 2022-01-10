疫苗｜3長者健康中心今起可即場接種　打針婆婆：要湊孫驚惹佢哋

衞生署為鼓勵和方便長者接種新冠疫苗，轄下三間長者健康中心，包括藍田長者健康中心，西營盤長者健康中心，將軍澳長者健康中心，在即日(1月10日)起為所有65歲或以上人士即場接種科興疫苗，而接種人士無須預約。

藍田的長者健康中心直至下午4時，職員表示仍有疫苗可供接種，而亦未有在外排隊接種疫苗的情況。有剛接種疫苗的長者表示其實不太害怕疫苗的副作用，反而更擔心會傳染給孫兒。



李婆婆不擔心疫苗副作用：我驚死多啲

李婆婆是其中一人在藍田長者健康中心接種第三劑疫苗，她指無需預約是今天前來打針的原因：「之前又話要上網、打電話個啲，咁麻煩，而加就咁落樓就可以打針，之前都有嚟過睇醫生。」她也並不太擔心疫苗的副作用，「上兩次都係有少少發燒啫，我驚死多啲，我仲有孫仔孫女要湊，佢地仲細又冇得打針，驚惹到俾佢哋。」

之前又話要上網、打電話個啲，咁麻煩......唔驚副作用，上兩次都係少少發燒啫，我驚死多啲，仲有孫仔孫女要湊，佢地仲細又冇得打針，驚惹到俾佢哋。 李婆婆

頭兩針要跨區沙田打 藍田婆婆讚新安排方便：係隔離就可以打針

陳婆婆是在附近德田邨居住，今午刻意到藍田長者健康中心接種第三劑加強劑科興疫苗，首兩針都是在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種，婆婆形容政府今次安排「好方便」，「係隔離就可以打針啦喎，之前最近都要騰上騰落沙田，好唔方便。」她也指現時疫情嚴重是接種的主要因素，「一定係希望打完就唔會中啦，而加啲病毒周圍走，保護好自己，保護好人哋。」

市民如有查詢，可於服務時間內致電相關長者健康中心，亦可瀏覽以下網頁：www.elderly.gov.hk/cindex.html

▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼

