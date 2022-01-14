Omicron│空運緊張不及禁晚市影響大　刺身供應穩　僅1食材加價4倍

行政長官林鄭月娥周三（12日）預料，進一步收緊空運措施後，部分貨品將無法來港，政府收緊一些空運措施的後果很快就會顯現，首當其衝是新鮮物品、電子產品及藥品供應，預告「很快會見到貨品會變得很貴，或者有一些是買不到」。



有鮮食批發公司負責人表示，不少公司親自訂機位送貨返港，會適時作出協調，「有錢無貨返基本無可能」。他解釋，現時全港餐廳禁晚市堂食，絕大部份「打定輸數」預計過年前不能重開而取消訂單，訂貨不致緊張，他說，公司有機會影響的貨品，相信是池魚、鯛魚時令日產魚類，其中海膽有機會加價4倍，部份可能1000元一板。他估計，主打「Omakase」（廚師發辦）的日式餐廳最有影響，「而家都未有得開，睇唔到有幾大影響，政策到時可能又改，無得擔心。」



國泰機組人員「客機去，貨機返」做法引起關注，特首林鄭月娥昨表明會嚴肅跟進，追究到底，加上國泰早前已公布，今年首季涉及歐、美、澳、紐的運載力將大幅減少，因此可以預計長途艙位的短缺將十分嚴重。行政長官林鄭月娥昨日（12日）預料，進一步收緊空運措施後，部分貨品將無法來港， 稱因應機組人員違規，政府收緊一些空運措施的後果很快就會顯現，首當其衝是新鮮物品、電子產品及藥品供應，預告「很快會見到貨品會變得很貴，或者有一些是買不到」，包括日本餐廳的新鮮食品。

以空運到港的食材，主要是價錢高的海產，如龍蝦、生蠔、貝類、海膽或魚類刺身，有指因應空運影響下，有機會部份食材不能到港，專門出售的外地食材的肯尼海鮮聯合創辦人鄭先生表示，公司的「飛機貨」大多來自日本、韓國及馬來西亞，現時的情況而言，至農曆年前的來貨影響不大，「其實大部份貨機工作人員都唔落地，影響真係唔大，我地訂貨少用CX（國泰），用NH（全日空）比較多，可能其他貨都要轉用（其他貨機），機位緊張先有影響。」指不少公司親自訂機位送貨返港，會適時作出協調，「有錢無貨返基本無可能」。

+ 1

他解釋，現時全港餐廳禁晚市堂食，絕大部份「打定輸數」預計過年前不能重開而取消訂單，訂貨不致緊張，他說，公司有機會影響的貨品，相信是池魚、鯛魚時令日產魚類、日本生蠔同海膽，其中以海膽的影響較大，「早前海膽來貨平好多，疫情影響飛機運貨而加一成，若少飛機來香港，會再加50元一板，加上飛機費貴，到時可能又加三、四倍價，貴起上來有部份1000蚊一板。」他估計主打「Omakase」（廚師發辦）的日式餐廳最有影響，「而家都未有得開，睇唔到有幾大影響，政策到時可能又改，無得擔心。」