屯門檢測｜承辦商：三成預約人士不出現　人龍改善籲不要放棄檢測

屯門多處被列入強制檢測公告，日前多個屯門區內多個檢測中心出現人龍，政府增加數個流動檢測站疏導。在屯門負責開設兩個檢測站的相達生物科技，創辦人招彥燾表示，檢測中心人龍已改善，前日及昨日都分別做了兩萬個檢測結果。他指，預約檢測人士有兩三成都不出現，憂擴大可預約的檢測站，或令不懂預約的長者輪候更長時間。



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招彥燾說，屯門兆麟社區會堂社區檢測中心人流最多，但附近如在友愛等的檢測站排隊不足100人，即可以在15至30分鐘內完成檢測，建議市民可前往其他檢測站。他說，現時排隊情況已有改善，流動檢測站的營運時間亦延長，能夠疏導人流。

現時屯門只有兆麟社區會堂社區檢測中心可以預約，問到認為增加可預約的檢測站數量，招表示，預約可助減少排隊的情況，但指預約有上限，名額很快被搶光，而長者不懂預約，更多人能預約或令他們輪候時間更長。他又指，預約名額中有兩成至三成人會不出現。

由於多個地方需要做強制檢測但檢測地點都不一，有屯門居民曾到訪多於一個地點的話，對要檢測的次數及時間均感混亂。招指出，若有居民曾到兩處地方，要看安心出行的提醒，有部分處所只要求在指定日期前完成檢測，市民可以「兩個變一個做」；不過，招說，若到訪高危地點，或要求在指定日期當日檢測，若日期與其餘檢測日期或期限要求沒有重疊，就無法減省次數。他說，市民如有不清，可以詢問檢測中心工作人員。

他呼籲市民做足檢測，指已把不便減到最低，而感染變種病毒「今日陰性，聽日可以陽性，而病毒量高。」