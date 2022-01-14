的士荒｜易志明：保險暫解決　盼批加價吸新人　爭地作車隊管理

的士保險龍頭泰加保險去年尾起，通知的士車主將斷保，引起一陣的士停駛驚魂，繼保監局接管泰加，並續承保原來保單後，航運交通界立法會議員易志明表示，的士保險問題暫時解決，但業界仍然進行多項工作，以降低保費，冀政府可以資助業界安裝意外監察設備，並以短期租約方式，批地予的士車行作車隊管理。

他又指，要吸引新血入行，需要增加司機收入，指已申加價4年未獲批，冀特首安排。



易志明接受港台《千禧年代》電話訪問時指，的士保險問題暫時解決，現時部分在泰加保險的保單繼續有效，但業界憂慮只是過渡安排，日後或再被退保，正尋覓其他保險公司承保。

易表示，業界正測試安裝防接系統及司機駕駛態度監察系統，以減少意外率，指政府過去有資巴士公司安裝類似裝置，冀可同樣資助的士業界。他續說，保險公司與的士業亦正測試數個不同的意外資料庫系統，預料加強上述措施後，可以有助降低保費。

易志明說，業界向來希望推動大車隊加強管理，亦期望有年輕人入行，但指大車隊需有地方作維修及中央管理，盼政府可以短期租約方式批地予業界；而吸引新丁亦要提高行內收入，但業界於2018年下旬提出加價至今未獲批，希望特首可以安排。