大專生被指藏汽油彈　稱遭警長設局陷害不被接納　罪成後閉門求情

警員於前年在葵芳邨截查一名大專生，並在其攜帶的紙袋內搜出兩枝汽油彈。大專生早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，辯方指本案是由一名警長「自導自導」策劃，以金錢誘使被告在不知情下犯案。案件今（14日）在西九龍法院裁決，裁判官屈麗雯指涉案警長被捕後亦未遭起訴且已復職，沒有證據證明警長設局陷害。屈官又指被告辯稱鼻敏感，未能聞到濃烈的汽油味的說法不成立，裁定其罪成。辯方申請閉門求情獲批，屈官將案押後至3月11日，以待辯方搜集更多求情信件及資料，期間被告續准保釋候判。



被告林偉豪（21歲，大專學生）被控於2020年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方攜有兩枝汽油彈。

未傳A君出庭只能作傳聞證供

屈官裁決時指，辯方沒有任何證據證明警長蘇志恒設局陷害被告，本案關鍵的中間人A君未有出庭作供，雖然他早前在被捕，曾供出是「力sir」吩咐其製造一單汽油彈案，但只能視作是傳聞證供。

警長未被起訴且能復職

蘇警長雖然事發後被捕，但最後未有被起訴，亦獲復職。屈官認為辯方指蘇警長「自編自導」的指控未能成立，且本案是否真的存在「設局陷害」亦非關鍵，因為這不會對被告運送汽油彈是否知情造成任何轉變。

若在運送紅酒為何對警支吾以對

屈官續指，早前有警員在庭上指當日質問被告為何身在現場時，被告支吾以對，辯方未有就此提出質疑，被告出庭自辯時亦未有解釋。直至控方盤問，被告才首次稱在現場曾向警方解釋身在現場的理由。屈官認為被告的說法不可信，不接納其說法。屈官又指，若被告真誠相信他只是在運送紅酒，應該如實講出自己在場的理由，而非對於警方的提問支吾以對。

聲稱鼻敏感聞不到天拿水味

另當日承載汽油彈的紙袋既沒有拉鍊亦沒有封頂，警員指在離被告1米外已聞到濃烈天拿水味，被告卻稱因鼻敏感而聞不到。且被告對上一次因鼻敏感已是2015年，2020年覆診時病情已有改善。此外，被告後來更考獲多張體育教練證書，不曾提及做運動時會有呼吸困難，被告亦承認非完全沒有嗅覺。

官指被告行為前後矛盾

屈官認為，案發當日是被告與白衣司機首次見面，對方沒有可能知道被告有鼻敏感問題，也沒有可能一邊試圖隱瞞有汽油彈，一邊將一個滿是汽油彈氣味的紙袋交給被告。且被告初時小心謹慎地詢問工作具體內容，後期又對一切不尋常的事視而不見，行為前後矛盾，並不合理。

此外，被告接受控方盤問時，不願正面回答問題，態度相當迴避，屈官認為被告必然知道袋中的是汽油彈，終裁定他罪成。

案件編號：WKCC 827/ 2020