Omicron｜衞生署長：疫情處火山口邊緣　一宗隱形傳播即急劇上升

新冠肺炎變種病毒株Omicron疫情持續，截至昨日（13日）本港共有327宗Omicron個案，本地及與輸入關連個案佔32宗。衞生署署長林文健在今日（14日）記者會上表示，雖然現時本港只有一宗源頭不明個案，而基因排序與國泰空姐及母親群組有關，但現時仍未追尋到源頭，相信社區內已經出現隱形傳播鏈；有三成確診患者無病徵，意味有可能在不為意情況下在社區造成傳播。他形容本港疫情「依家火山口邊緣，仍然未離得開火山口」，社區萬一出現隱形傳播鏈或超級傳播者，便可能令確診個案急劇上升。



另外，行政長官林鄭月娥指，留意到近日接種疫苗率上升，「如果每日有兩萬人打首針，去到2月24日，（全港）差唔多有九成人打咗針」，相信屆時更有基礎及信心放寬社交距離措施，「如果Omicron冇引起社區爆發，可以在此畀少少希望處所，盡力畀大家營業，以疫苗氣泡基礎。」



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衞生署署長林文健形容現時疫情是「依家火山口邊緣，仍然未離得開火山口」，社區萬一出現隱形傳播鏈或超級傳播者，便可能令確診個案急劇上升。（張浩維攝）

本港至今有兩大Omicron傳播群組

衞生署署長林文健表示，雖然現時本港只有一宗不明源頭個案，患者為早前確診的58歲超市理貨員（＃12872）。他表示，現時本港出現兩個主要傳播群組，包括由個案12611國泰空少衍生的望月樓群組，及個案12676確診國泰空姐傳染給母親再衍生的跳舞群組，而個案的擴散速度快，形成社區傳播鍵，更涵蓋食肆、證券公司等處所，以及不同的社交活動及工種；加上今波疫情早期已出現大廈垂直傳播，可見今次Omicron病毒傳播力高。

林文健又指，自第五波疫情以來，當局在追蹤個案緊密接觸者工作上遇到不少困難，以早前銅鑼灣崇光20歲兼職售貨員個案為例，當局經多次追蹤方發現感染源頭來自染疫空少（＃12611），「（個案）第一、第二代傳播時，已經有機會喺社區傳播，令追蹤工作困難。」

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林續指，根據當局分析，現時32宗Omicron本地或輸入相關個案，有近八成患者CT值低於或等於30，病毒量高，亦有三成患者無病徵，意味有機會在不為意的情況下在社區造成傳播。林形容現時疫情是「依家火山口邊緣，仍然未離得開火山口」，社區萬一出現隱形傳播鏈或超級傳播者，便可能令確診個案急劇上升。

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籲市民多用「安心出行」 農曆年勿跨家庭聚會

林呼籲市民要多使用「安心出行」流動應用程式，助個案追蹤；又指不少的確診者未有接種疫苗，「可能都係因素成為超級傳播者，因為病毒量高」，加上患者年齡中位數大於50歲，故籲長者及長期病患人士應盡快接種疫苗。

林提醒，若市民曾經去過確診者到訪的地方，應盡快做檢測，醫護人員亦應提高警覺，為有病症人士盡快做檢測；市民亦應做到個人防護措施，在農曆新年期間避免進行跨家庭聚會，「希望大家共同努力走出疫境」。

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林鄭：如疫苗接種率維持 有望到2月達九成人已打針

另外，林鄭月娥在記者會上公布，原訂由本月7日至20日適用的一系列社交距離措施，將會延長多兩星期，直至下月3日，即農曆大年初三。她形容放寬措施是「畀業界希望」，不能夠長期收緊社交距離措施；又指，留意到近日接種疫苗率上升，「如果每日有兩萬人打首針，去到2月24日，（全港）差唔多有九成人打咗針」，相信屆時更有基礎及信心放寬措施，「如果Omicron冇引起社區爆發，可以在此畀少少希望處所，盡力大家營業，以疫苗氣泡基礎。」