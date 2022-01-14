Omicron｜林鄭指香港疫情較175地區佳　列舉四大風險要注意

新冠疫情爆發兩年，Omicron變種病毒最近仍在多區爆發，行政長官林鄭月娥今日（14日）傍晚見記者，表示香港抗疫工作做得好，累計感染個案較全球1.3萬個國家及地區都少。她表示，本港疫情仍未受控，爆發風險仍然存在，並列出目前最擔心的四大風險。



林鄭表示，上星期宣佈收緊社交距離措施時，已經預告Omicron疫情發展會很快，並宣佈14日防疫措施，而今天是第8日，因此開記者會交代過去7日情況。



林鄭月娥表示，過去兩年本港疫情較全球175個國家及地區好，但目前有四大隱憂。（張浩維攝）

香港抗疫工作已經進行了兩年，林鄭表示本地感染個案已經不多，累計有13,025宗感染個案，排在175個國家或地區之後，而本港約200人的死亡人數亦不高。但她表示，Omicron變種病毒傳播性強，已取代Delta成為主流病毒，政府會繼續嚴陣以待不敢放鬆。

回顧最近疫情 暫只有超市理貨員未有源頭

林鄭回顧過去一段時間的香港疫情，指首宗Omicron確診個案在12月28日在望月樓群組出現，到了屯門測量師的個案發生時一度是源頭不明個案，後來在衞生署衞生防疫中心調查之下，才發現陸田園與多宗個案有關連。她表示，過去1星期輸入個案由184宗下跌至141宗，昨日機場入境旅客只有200多個，預計輸入個案會隨之咸少。

不過，林鄭指出輸入相關個案仍在增加，到今日為止衞生防護中心還未找到超市理貨員的傳播鏈，雖然基因排序得知與空姐群組有關，但未找到當中的關連，是本地個案，故相關需要關注。

一周做了110萬次檢測 林鄭：要和Omicron鬥快

回顧過去1星期，林鄭說在全港460個地點做了110萬次核酸檢測，進行30次圍封行動，超過9萬市民收到安心出行通知而要去檢測。對於最近屯門大規模檢測，林鄭說是「願檢盡檢」，任何市民想檢測都可以做。

林鄭表示，累計超過4,700萬人次去檢疫中心檢疫，對於有市民表示過程有不愉快經驗，或輪候時間好長，她代表特區政府致歉，又指政府要和Omicron鬥快。

政府上星期公佈一系列措施，林鄭說看來已有成果，目前只有一宗本地確診個案未知源頭，即超市理貨員，暫時未看到大規模爆發。參考其他地方情況，Omicron一開始爆發，個案就會幾何級數上升，但香港暫時未見到，林鄭說這是好現象。她表示這是由於六成個案都在檢疫中心找到，顯示將高危人士送到檢疫中心的措施有效減低傳播風險。同時政府措施令市面人流下降三成，是政府想看到的成果。

屯門愛定商場東亞大藥房出現確診個案，為免進一步發展傳播鍊，當局規定由去年12月27日起曾出入商場的人士均須接受強制檢測。2022年1月13日晚上9時許，愛定商場的食肆雖仍有，但未見有外賣員以外的顧客。（廖雁雄攝）

不止一名超級傳播者 憂社區仍有很多無病徵人士

不過，林鄭指疫情仍未受控，病毒爆發的風險仍然存在，並列出四項令他們擔心的風險。第一是已有連續兩宗大廈垂直傳播的Omicron個案，疫情可以出現得好快。第二是目前兩個個案群組中，明顯不止一名超級傳播者。

第三是部份個案未接種疫苗，並去到第六代傳播，亦有確診者出現病徵但仍不去做檢測，更走到社區成為隱形傳播鏈，因此出現屯門大規模檢測的事件。

最後的是醫管局入院個案顯示，有三成個案沒有病徵，多達七成有病徵，與海外經驗不一致，政府擔心有更多無病徵人士仍在社區流動。