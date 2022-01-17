安老業缺人出奇招吸新血　勞工處處長：冇本地人做嘅工種先請外勞

本港安老院舍人手不足問題持續多年，根據勞工處資料，原本外勞佔前線人手6%，但疫情下本港審批外勞輸入程序較緩慢，而本地人士投身安老院護理業意願不大。為紓緩此「老」問題，勞工處及僱員再培訓局希望可以安排一些，本來不屬於此市場的潛在人口，如家庭主婦或剛退休人士，以彈性工作時間加入市場。

勞工處處長孫玉菡接受訪問時稱，勞工處持續與不同行業接觸，明白目前疫情下請人困難，但輸入外勞原則只會在一些「特定」工種，「只有本地人真係唔做喇，剩低嘅例如園丁、豆腐加工場、環保回收業等才會透過計劃聘請外勞。」

疫情反覆下，因應政府收緊社交措施，很多行業如飲食業、娛樂場所、航空業等都時陷冰封，員工被迫放無薪假。孫玉菡稱，認爲疫情「幾難都好，總有一天會過」，而僱員再培訓局稱再培訓計劃受歡迎，停職留薪員工可免費參加再培訓計劃，政府亦會特別發放津貼。



再培訓局冀家庭主婦或剛退休人士加入安老護理行業

僱員再培訓局主席余鵬春在訪問中稱，安老院舍人手不足、本地護理員轉行已是香港一個長期問題，勞工處有批准輸入外地勞工以補充人手，可惜受疫情影響，審批時間延長。因此再培訓局希望可以加入潛在勞動力，幫忙紓壓人手短缺壓力。余鵬春指，希望一些本來不屬於勞動市場圈子的人力，可如家庭主婦、料理家務者或剛退休人士，透過「先聘請後培訓」計劃，請他們以彈性的工作時間加入做安老舍護理院。

護理員工時長困身 余鵬春：人手不足安老院就要提供多元化工作時間吸引兼職

余鵬春指，明白護理員一般需要工作8至9小時，對於一些有小朋友的家庭主婦或剛退休人士未必適合，所以希望能縮減至6小時或者周末定時定休。另一方面，余鵬春表示，局方亦不斷向僱主建議：「嘅然面對人手不足，（安老院負責人）就要準備工作時間多元化、更多兼職，但呢度需要時間。」

補充勞工計劃申請一半與私營安老院有關 孫玉菡：只有本地人不做才引入外勞

勞工處處長孫玉菡則稱，勞工處持續與不同行業接觸，明白目前疫情下請人困難。勞工處雖執行補充勞工計劃，3千多個個案一半以上與私營安老院有關，但他表示，一些特定工種，只有本地人不做，才會透過計劃聘請外勞：「剩低嘅例如園丁、豆腐加工場、環保回收等行業。」

勞工處處長孫玉菡稱，無論疫情多艱難都好，總有一天會過，處方會持續跟業界接觸，某些行業只會在完全欠缺本地人加入時才會輸入外勞。（梁思行攝）

勞工處會密切留意統計數據 了解移民潮有否影響本地勞動人口

香港近來出現移民潮，被問到會否令到勞動力人口逐漸下降，孫玉菡認爲暫難以一個因素客觀地勾畫出來去定斷對香港有沒有影響，尤其在疫情難通關情況下。他強調，香港勞動市場是一個動態市場，作爲開放城市，勞動人口有很高的流動性，勞工處一直密切留意統計數據。

「特別 • 愛增值」助增值轉型 再培訓局：好多在職人士疫情之話唔得閑讀書

僱員再培訓局行政總監吳國強表示，因應疫情推出的「特別 • 愛增值計劃」，可協助失業及想轉行人士。他稱，課程可以提升相關行業技能，亦獲得津貼：「我哋鼓勵例如旅遊去讀本土深度遊、文化遊；飲食業鼓勵去讀語文、或領導才能；物流的去讀5G或區塊鏈，他稱課程很受歡迎：「好多在職人士，疫情之前都會話唔得閑讀書，包括旅遊、地產代理、飲食；之前讀係無津貼、仲要交學費，宜家揾半日讀，唔洗你交學費，仲有津貼。」