新冠疫苗｜梁卓偉倡「默許」谷院舍打針　夠8成長者打再推3至5歲

全港已有510萬人接種第一針疫苗，佔合資格人士接種率75.8%，但80歲以上長者接種率未達3成。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉建議，在老人院舍推行「默許（opt-out）」形式，只要長者曾打流感針，除非長者或家人以電話或電郵等形式提出反對，否則都會為其接種新冠疫苗。

政府擬農曆年假後，到小學推行5至11歲新冠疫苗接種，梁表示，已有港大醫學院學生加入推行「到會」打針服務。至於是否推動3至5歲幼兒打針，他指，應先把資源留在長者接種上。



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梁卓偉說，現時每日新冠疫苗接種數字達4萬多針，令人鼓舞，而80歲以上人士在短短兩周升高6個百分點，60歲以上接種率上升速度亦加快，認為在政府要在接種容量應改善，指未來更要為小朋友打針，人手要求更大。

他建議使用「默許（opt-out）」形式加大長者接種率，因院舍的長者已打過流感針，都適合打兩款新冠疫苗，除非致電或電郵聯絡表示反對，否則應為長者接種。

他指出，過去流感針在院舍接種率逾95%，「無可能(新冠疫苗)而家變百分之20」，「醫生我唔知憑咩嘢睇佢係覺得唔可以打針。如果我去睇，你愈多長期病患、愈食得多藥，你風險就愈高，其實就仲應該打針」，除非正病發、糖尿病不受控、血壓未適合等，連打流感針都不適合情況，但只屬極少數。

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至於5至11歲小童，他說，專家委員會都已批准小童接種兩種疫苗，並認為應要在農曆年後開打。小朋友染疫後死亡率很低，約5000至1萬個中只有一個，而感染後只有約一成人要住院，住院當中亦只有一成為重症需插喉或入深切治療部，即約每1000人有3人，不過香港實行清零政策，若有一人感染，有機會又要全部停課，故需要打針。

網上有指復必泰疫苗的兒童版成分與成人有異，他澄清成分完全一樣，而英國現時亦因他們買不到兒童版，而只為兒童注射三分一劑量的成人疫苗，完全沒有問題；澳洲因成功購入兒童版復必泰疫苗，為了不作混亂，才不同步使用三分一劑量的成人疫苗。

他建議，為免混亂，為兒童接種疫苗的團隊，就專注服務兒童，港大醫學院準備試行「到會」模式為學生接種，200名醫護學生已報名協助。他更建議，某幾個社區接種中心可以改為只為小朋友打針，雙管齊下。

有家長希望3歲至5歲的幼童接種疫苗，他表示，暫時仍應以長者接種為主力，當長者接種達八至九成就有資源為幼童接種。