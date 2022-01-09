洪為民生日宴｜陳茂波籲打針掃安心：每個抗疫環節要每個市民配合

港區人大代表洪為民上周一（3日）舉行生日派對，多名高官出席，其後有出席派對人士確診，引起政界震動。

出席派對高官涉及多個政策局，甚至包括政務司司長辦公室，財政司司長陳茂波今日（9日）在網誌表示，Omicron迅速傳播引發隱形傳播鏈在社區擴散，威脅市民健康，要戰勝疫情關鍵在於管控有力和追蹤快速，包括內防擴散。

他指，有機會曝露在高風險處所的可能是曾聚會親友、工作間同事，甚至是互不認識但卻曾處同一場景的人，這些場景可能是食肆，因此要好好紀錄各自曾進出的處所和時間，進出不同處所時使用「安心出行」，以使一旦出現懷疑甚至確診個案，能迅速聚焦地把曾曝露於高風險處所的人士找出，同時再次呼籲市民全力呼籲親友接種疫苗：「盡快讓大家回復正常生活出行及穩定的營商環境，是整個社會的共同目標。每一個環節都需要每個市民一起配合。」



陳茂波表示，目前出現第五波疫情且年關在即，對一眾打工仔、商戶以至各行各業造成打擊，對整體經濟肯定有影響，如何適切地運用及調撥資源作出適當支持，將是其中一個須不斷動態分析評估的焦點。（資料圖片）

洪為民生日宴爆疫，食環署正展開全面調查，調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，目的是確定是否有人違反法例規定，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。

陳茂波今撰文稱，疫情肆虐全球兩年，每次疫情回穩，讓我們更珍惜正常生活出行的可貴和體會齊心抗疫的重要性，但可惜與機組人員相關的輸入個案終引發第五波疫情，Omicron變種病毒的迅速傳播，引發隱形傳播鏈在社區擴散，威脅市民的健康。

戰勝疫情關鍵 陳茂波：貫徹落實相關規管及監督工作

他指，要戰勝疫情關鍵在於管控有力和追蹤快速，首要任務是嚴防輸入，包括貫徹落實相關的規管及監督工作。第二是內防擴散，一旦出現本地個案，需要減低傳播風險並以最快速度找出感染人士，切斷在社區的傳播鏈。

要戰勝疫情關鍵在於管控有力和追蹤快速，首要任務是嚴防輸入，包括貫徹落實相關的規管及監督工作。 財政司司長陳茂波

他提醒，有機會曝露在高風險處所的可能是曾聚會的親友、工作間的同事，甚至是互不認識但卻曾處同一場景的人。這些場景可能是食肆，也可能是人流聚集卻空氣不太流通的地方。要好好紀錄各自曾進出的處所和時間，大家應在進出不同處所時使用「安心出行」，以使一旦出現懷疑甚至確診個案時，能迅速聚焦地把曾曝露於高風險處所的人士找出，亦同時盡可能縮減受影響的範圍。

接種疫苗助減少更嚴厲社交距離措施需要

因此，他強調市民更全面使用安心出行程式，將可提升病毒追縱工作的速度及準確度，同時，若更多市民能接種疫苗，便能在整個社會中構築起大型保護屏障，盡量緩減病毒傳播的速度。

目前本港有約兩成多的市民未接種第一劑疫苗，陳茂波指出，疫苗有助抑制病毒的傳染力，同時能有效減少出現重症和需要入院的機會，既保障個人及親友的健康，亦緩減醫療系統承受的壓力，減少實施進一步更嚴厲社交距離措施的需要。

他重申合力嚴防輸入、內防擴散，爭取盡早切斷社區的傳播鏈，盡快讓大家回復正常生活出行及穩定的營商環境，是整個社會的共同目標，每一個環節都需要每個市民一起配合。

合力嚴防輸入、內防擴散，爭取盡早切斷社區的傳播鏈，盡快讓大家回復正常生活出行及穩定的營商環境，是整個社會共同目標，每一個環節都需要每個市民一起配合。 財政司司長陳茂波

（陳茂波網誌圖片）

疫情、供應鏈樽頸、燃料價格上升可能對實體經濟造成衝擊

本地疫情以外，陳茂波稱今年還需要同時面對多項外圍變數，包括外圍疫情發展、全球供應鏈持續出現樽頸、燃料及大宗商品價格不斷上升，以至美歐央行在持續通脹壓力下，開始調整其貨幣政策，有關轉變可能觸發資金流向大幅變化，對各地資產價格甚至實體經濟或會造成衝擊。

面對外圍變數 財政預算案需適切調撥資源作適當防範

他指出，上述因素為本港今年經濟帶來不確性和挑戰，也是在今年財政預算案中就今年經濟情況作出預測時，需要小心考慮、並作出適當防範的因素。

目前出現第五波疫情且年關在即，對一眾打工仔、商戶以至各行各業造成打擊，對整體經濟肯定有影響，如何適切地運用及調撥資源作出適當支持，將是其中一個須不斷動態分析評估的焦點。