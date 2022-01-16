架構重組︱扶貧退保統一撥勞福局負責　羅致光：重組需看社會需要

特首林鄭月娥公布政府架構重組方案，建議政策局由13個分拆、合併成15個，亦包括將目前分散的人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸勞工及福利局統一負責。

該局局長羅致光今日（16日）在網誌形容，暫時見不到社會對人力發展、扶貧和退休保障政策統整有特別反應，令他覺得有趣，估計是因大家以為今日整體的人力發展、扶貧和退休保障政策都已經是由勞福局負責，故乘機在此篇網誌解釋「人力發展、扶貧和退休保障政策」現時分工狀況。

不過，羅認為，要講解箇中變化原因及利弊不簡單，不可以透過一篇網誌交代，而最重要還是看目前及未來社會轉變與需要，考慮如何重組政府架構，這是未來數月要聽取立法會及社會各界意見的方向，而架構重組建議重點是在可能範圍內集中政策核心於單一政策局，但他重申，就所有政府政策，問責團隊都有共同責任。



羅致光在網誌分享「人力發展、扶貧和退休保障政策」現時分工狀況。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

形容對社會就扶貧退休保障撥勞福局「無反應」感有趣

羅致光在網誌開首稱，特首在有關發言中提到 「整合及理順部分政策及相關工作的分工，統一政策事權，減少職能分散，例子包括將目前分散的人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸勞工及福利局統一負責等。」但令他覺得有趣的是，暫時見不到在社會上有特別反應。或許大家以為今天整體的人力發展、扶貧和退休保障政策都已經是由勞福局負責。

羅致光：所有政府政策問責團隊都有共同責任

然而，羅認為，要講解箇中歷史變化原因及利弊不簡單，而最重要還是看目前及未來社會轉變與需要，考慮如何重組政府架構，這是未來數月要聽取立法會及社會各界意見的方向，而架構重組建議重點是在可能範圍內集中政策核心於單一政策局，但他重申，就所有政府政策，問責團隊都有共同責任。

輸入內地人才及優秀人才入境計劃由入境處負責

他在文中指，港府的人力政策最初由「教育統籌科」負責，其後交予「教育統籌局」，至2007年勞福局成立，人力和勞工政策才回歸同一個政策局。他回顧2018年成立的「人力資源規劃及扶貧統籌處」，直屬政務司司長私人辦公室，不同的人力政策措施，如「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」等因涉及簽證政策，由入境事務處負責，並向保安局交代；而香港的輸入外勞，包括外籍家庭傭工及「補充勞工計劃」，雖然簽證工作及處理僱主聘用外傭的申請都是由入境處負責，但政策則由勞工處/勞福局負責。

羅指出，現時人力政策分散於政務司司長私人辦公室、各政策局與部門的狀況，特首提出的建議正是把上述政策工作統整，撥歸勞福局負責。

特首林鄭月娥日前公布建議的改組方案，包括將目前分散的人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸勞工及福利局統一負責。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

羅致光：目前扶貧政策分布於勞福局、民政事務局、創新及科技局、教育局等

在扶貧政策方面，羅致光表示，現時由政務司司長私人辦公室轄下的「人力資源規劃及扶貧統籌處」為扶貧委員會的秘書處，不同的扶貧相關政策則分布於勞福局、民政事務局、創新及科技局、教育局、食物及衞生局、運輸及房屋局等，日後如何將有關政策交由勞福局統籌，仍有待制定。

此外，他指現時的退休保障政策，主要分布於勞福局及財庫局。特首建議將強積金有關退休保障政策部分由財庫局轉至勞福局，財庫局仍會繼續負責監管強制性公積金計劃管理局的運作及與金融相關政策部分以及建立積金易平台等。