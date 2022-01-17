疫苗氣泡｜飲食業嘆無力查針卡真偽　黃傑龍：App加相都係對唔到

政府延長社交距離措施，晚市禁堂食措施持續至年初三，業界今日（17日）起可申請第五輪防疫抗疫基金。稻苗學會榮譽會長黃傑龍在電台節目表示，以禁晚市堂食安排持續一個月計算，估計政府補助只可彌補業界一半虧損，一旦措施繼續延長，直言對飲食業衝擊好大。對於下月推行的疫苗氣泡涵蓋食肆，黃傑龍指執法應由執法者負責，業界無能力亦無需要充當執法角色，也難以查證食客針卡真偽。



第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

禁晚市堂食勿太長 黃傑龍：短時間大家都可以留住血行去醫院 長流就死梗

黃傑龍表示，早已體驗過沒有晚市堂食的殺傷力，估計令餐廳普遍減少7成生意，但強調措施不能持久：「好短時間大家留住血行去醫院，長流就死梗。」其中以做宴會的中式食肆和酒店最受影響，可能僅剩下一成生意；反而有利專門做外賣生意的食肆，例如快餐店。他認為，長時間收緊社交距離措施不是辦法，令市民及業界均相當疲倦。

防疫基金僅彌補一半虧損 防疫措施無法預計最傷

即使可申請防疫抗疫基金，黃指按現有禁晚市堂食安排持續至年初三計算，政府的補助可彌補業界一半虧損。他認為，若措施至年初四仍要延續，直言對飲食業衝擊好大，「無法預計問題先係最大問題」。

對拆隔板建議感無所適從 冀專家再商討適合做法

對於政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉早前建議，由於Omicron變種病毒很大機會是空氣傳播，但食肆隔板只能防飛沫，建議若食肆拆下隔板。黃傑龍在商台節目形容無所適從，並指本港食肆面積較小，要確保枱之間有足夠距離實際上無可能執行，又認為市民已接受餐廳有隔板，希望專家再商討適合做法，否則業界和市民都會對抗疫感到疲倦。至於下月公布的預算案，黃傑龍期望有措施支援業界和市民，包括再派電子消費券。

執法應由執法者負責 黃傑龍：業界無能力無需要當執法角色

對於下月推行的疫苗氣泡涵蓋食肆，黃傑龍指上一次開會已是1月3日，暫時未知細節，相信當局會再約業界商討執行細節，並估計有關安排會全日執行。 他在商台節目補充，執法應由執法者負責，業界無能力亦無需要充當執法角色，而若需食店檢查每一位食客針卡，對小店最大影響：「做公務員唔知食肆點樣運作，我哋就同佢講，業界真係無能力無可能檢查針卡真假，局長（陳肇始）尋日話個App加張相，業界都對唔到架，有心做假嘅人會整埋張相架啦。」

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼

