年宵花市取消｜蘭花大王指特惠金幫助不大　籲市民親到農場買年花

受疫情影響，政府取消今年年宵花市。有本地花農原預計在花市出售1.6萬棵花，但取消花市令他損失至少160萬元，認為特惠金幫助不大，呼籲市民支持本地花農，親身到農場購買年花。



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香港「蘭花大王」、千葉園始創人楊小龍表示，本來在花市中投了8個攤檔，預計售賣1.6萬棵花、取消花市令他損失至少160萬元。他指出，政府在取消花市前沒有諮詢花農，但由於疫情嚴重，涉及空氣傳播，也無奈接受。

政府會向花市攤檔退還全數費用，並向檔主發放競投價格的一半作特惠金，楊小龍指特惠金幫助不大，皆因花農全年都有支出；又指不少花農不懂得在網上銷售，希望市民支持本地花農，親身到農場購買年花，但估計一定未能完全清貨，尤其是大棵的年花。

楊小龍表示，本來在花市中投了8個攤檔，預計售賣1.6萬棵花、取消花市令他損失至少160萬元。（資料圖片 / 余俊亮攝）

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則認為，如花農有自己的農場或鋪位，相信政府的賠償合理，也鼓勵客人直接到花場購買，減少同一時間大量人流聚集在某處。他又指，農曆新年前的兩個周日是高峰期，但留意到昨日花墟人流較去年少，估計是疫情下市民避免到人多地方，即使是前往購買的客人，亦買完即走，並料在花墟賣花難以完全「散貨」。

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