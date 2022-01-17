運輸署完成更換全港咪錶　新款可支援手機APP遙距繳付泊車費

運輸署今日（17日）表示，全港約9,800個路旁停車收費錶（咪錶）已完成更換為新停車收費錶，以取代舊式八達通停車收費錶。新咪錶支援多種付費方式繳付泊車費，並配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，亦支援使用流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費。



根據運輸署資料，由去年1月20日起，當局開始分批安裝約12,000台新一代咪錶。新咪錶配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以減少車輛在道路上徘徊尋找泊位的時間及交通流量。

新咪錶亦支援「入錶易」，讓駕駛者可在透過手機遙距繳付泊車費。不過為免駕駛者不斷透過手機遙距購買額外的泊車時間以長期佔用泊車位，「入錶易」會限制每一次配對連結的有效時限，配對連結會在相關收費錶的有效泊車時間完結時失效。

此外，運輸署提醒持有易泊卡的人士如欲退款，須於今年6月30日或之前到指定的退款地點辦理手續，逾期將不獲受理。退款地點包括灣仔軒尼詩道3號香港電訊駱克機樓12樓，以及荃灣青山公路荃灣段303-313號香港電訊荃灣機樓地下。