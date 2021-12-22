高鐵西九龍站周四起開放參觀　設有免稅店　停車場供全日泊車

斥資864億元興建的廣深港高速鐵路香港段疫情下已停擺近兩年，其停車場亦化身為的士「晾車場」。港鐵今日（22日）表示，聖誕期間（23至27日）高鐵西九龍站會對外開放予市民參觀；之後由明年起，每逢周六、日及公眾假期，都會繼續開放。港鐵表示，西九龍站開放期間，會設有導賞團，而且更有期間限定的免稅店。不過港鐵強調，高鐵列車服務繼續暫停。

另外，站內的停車場亦首度重新開放予公眾，明日起每天24小時開放，標準時租收費為32元；如以港鐵泊車轉乘，則為每小時17元。



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元旦起逢周六日及公眾假期開放

高鐵西九龍站已停擺近兩年，今年年中港鐵亦與旅遊業議會合作，舉辦高鐵旅行團，包括參觀石崗車廠等。港鐵表示，西九站由明日起至27日，都會於早上9時至晚上9時免費對外開放予公眾；之後由明年1月1日起，逢周六、日及公眾假期都同樣維持開放，直至另行通知。

港鐵表示，開放期間每日都會設四場導賞團，由高鐵職員帶領導賞，每節時段限30人，讓市民了解高鐵站的建築特色及站內藝術品，費用全免。另外，站內將設有香港免稅店期間限定店，包括美容、美酒、電子產品、服飾等產品。

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停車場全日開放 時租32元

疫情下的士業生意受影響，運輸署去年2月中宣布，將高鐵站停車場，改以月租300元供的士長泊，令停車場一度成為的士「晾車場」。港鐵表示，明日起停車場將重新開放予公眾，標準時租收費32元；如在泊車期間使用同一張八達通乘搭港鐵，可享泊車轉乘優惠，每小時17元。停車場24小時開放，日泊130元，夜泊100元。