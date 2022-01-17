綠置居面積細引關注　運房局稱新一期已減少　日後設計保留彈性

綠置居2019計劃推售的柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，當時約有500伙滯銷，當中全部是不夠200呎的細單位。



房委會今日（17日）舉行公開例會，不少委員關心綠置居單位面積過細的問題。運輸及房屋局透露，即將推售的新綠置居項目（粉嶺清濤苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑）中，其中兩個項目在尾段時，已盡量將細單位減少，「當然宜個唔係咁理想，因為去到尾先做。」因此，當局現時正作檢視，希望日後綠置居在流程、設計上更有彈性。



另外，今日會上亦通過了2022／23年度的機構計劃、2021／22年度的修訂預算及2022／23年度的建議預算。



會上不少委員關心綠置居問題，委員招國偉在會上提質詢，問及政府會否就綠置居作全面檢視；委員柯創盛亦建議，可考慮及早預視地盤作使用公屋或綠置居用途，使單位佈局更與時並進。

另一委員葉傲冬又指，過去有綠置居單位因面積太細而無人問津，加上現時收緊轉售限制，買家15年後才可在自由市場轉售，即買家要居住在百呎單位至少十多年，擔心影響其居住條件，建議考慮限制綠置居的最細面積。

正為綠置居作檢討 新項目已盡量減少細單位

運輸及房屋局副秘書長（房屋）張趙凱渝回應指，綠置居2019年項目中，共約500多個單位無人選購，當中發現相關單位可能面積較細，或未必符合買家期望，而且地點亦很重要，「綠置居鑽石山啟鑽苑都有細單位，但好快賣得晒，所以可能地點同面積都有影響。」

她表示，現時正作檢視，因綠置居可與公屋互換，故希望綠置居在流程、設計、檢視地點時可更有彈性，並希望可盡快做到，「希望下次綠置居有一個新方法做。」

至於早前通過推售的新綠置居項目，即粉嶺清濤苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，張趙凱渝承認有關項目尚未應用新方法，但其中兩個項目在尾段時，已盡量將細單位減少，並增加大單位數目，「當然呢個唔係咁理想，因為去到尾先做。」因此長遠而言，她認為在早期應可做到相關變動，故希望可盡快完成檢討。

▼綠置居新屋苑▼



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等公屋一年可買綠置居貨尾 並非恆常做法

現時綠置居貨尾單位將以「特快公屋編配計劃」作為平台，即輪候公屋逾一年的公屋申請者可選售。張趙凱渝強調，讓公屋申請者購買綠置居並非恆常做法，又強調過去多次推出綠置居，但只得一次買不完。

她說，希望盡快售完貨尾單位，故今次擴展至正輪侯公屋的人士購買。若最終仍售不完，房委會資助房屋小組委員會可考慮在下期居屋供白表購買。

房委會委員、資助房屋小組主席黃碧如表示，現時未知道「漸進式按揭」的詳情，形容如「瞎子摸象」。（蘇煒然攝）

另外，特首林鄭月娥早前透露，政府當局正研究為資助房屋引入「漸進式按揭」。房委會委員、資助房屋小組主席黃碧如表示，現時未知計劃詳情，形容像「瞎子摸象」，加上資助房屋與負擔能力掛勾，與私樓不同，故單位售價較低，她坦言：「如果價值都已經咁低，再只供一半，其實真係好低。」

黃碧如：漸進式按揭影響財政 陳家樂：供款頭輕尾重

她又說，若採用「漸進式按揭」，擔心房委會短期只能收取部份樓價，日後會影響財政狀況。房委會委員、財務小組委員會主席陳家樂又指，相關供款方法會「頭輕尾重」，而且資助房屋的售價已經較便宜，故懷疑是否適合，房委會應思考有關問題。

運輸及房屋局局長陳帆回應指，「漸進式按揭」來自一間發展商的建議，相關模式未有最終定案，政府內部仍需研究。