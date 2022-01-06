居屋2022｜房委會通過七個新屋苑51折發售　41折賣3個綠置居

【居屋/綠置居/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑/ 高宏苑/清濤苑/錦柏苑】新一期居屋銷售計劃，今日（6日）獲房委會資助房屋小組拍板通過，7個新居屋項目將以51折發售，共涉8,926伙，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。

另外，會上亦通過新一期綠置居計劃，房委會將以市價41折推售三個新綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙。而青衣青富苑的貨尾單位亦將重售，並會以「特快公屋編配計劃」同步進行。



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房委會資助房屋小組會上通過推售7個新居屋發展項目，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，日後將會以市價51折出售。

此外，會上亦通過重售房協位於將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺，以及沙田綠怡雅苑的27個單位。至於火炭彩禾苑、粉嶺山麗苑亦合共有14個單位重售。

至於白居二，今日亦通過將配額增至4,500個，家庭及一人申請的配額比例維持9：1。

啟德有單位不足200呎 黃碧如：只佔較細比例

對於啟德啟欣苑有近20%的單位不足200平方呎，房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，細單位只佔今期居屋較細的比例，「你都總有啲人係一個人，佢又唔想負擔咁重，咪買一個細啲嘅單位，都要滿足佢哋嘅需要」，她坦言日後或會繼續出現納米居屋，若將私樓最細單位指標套用到資助房屋，將會令供應減少，「對公屋嚟講，都要等個輪候冊短啲，先至可以考慮呢啲囉，因為你起大啲咪即係少啲（供應），公屋條隊咪就一樣都係好長」。

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房委會資助房屋小組主席黃碧如（中）會後見記者。（梁鵬威攝）

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綠置居包括油塘市區盤

綠置居項目方面，會上亦通過以市價41折發售三個新項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑。此外，約500多伙的青衣青富苑貨尾單位亦將重售，並擴展到以「特快公屋編配計劃」作為平台，持有有效公屋申請約一年或以上人士可申請，即在去年3月31日或之前正輪候公屋的人士。

被問到上期綠置居的青衣青富苑被指單位太細而滯銷，黃碧如表示，綠置居恆常化不久，起初不少選址都是從公屋調撥出來，因此單位組合與一般公屋並無差別，強調公屋單位要配合一、二人等申請者的需要，形容細單位有存在價值。

她續指，惟委員會發現，不少綠置居申請者已是公屋住户，或要輪候公屋多時，期望可改善生活環境，因此大單位會較受歡迎。她強調，選址也很重要，房委會日後也提早選出適合興建綠置居的地方，及早設計以滿足各類申請者的需求。

▼新綠置居項目▼



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特首林鄭月娥去年底總結全年施政時，已宣布今年度推售資助房屋的計劃，被問到林鄭是否繞過資助房屋小組委員會作出決定，令委員會淪為橡皮圖章，黃碧如表示，房屋政策一直是特首施政的重要議題，「佢對呢個議題咁關心，我哋作為市民嘅就十分理解，一路以嚟，房屋政策呢啲咁重要嘅嘢，佢時不時都會留意或者畀啲意見、提點吓，我覺得係好自然不過的事」，她形容林鄭的宣布是「建議」，只是邀請其小組研究、審議，若可行的話才落實有關措施，歡迎特首的做法。