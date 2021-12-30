綠置居｜林鄭：推先導計畫　放寬予輪公屋逾1年人士買貨尾單位

2021年將過去，行政長官林鄭月娥今日（30日）罕有舉行年度回顧記者會，並為輪候公屋戶帶來一個小喜訊。《香港01》早前報道，房委會擬將所有於綠置居2020/21剩餘的單位，以特快公屋編配計劃作平台，向申請公屋約一年或以上人士推售。

林鄭今早親口公布有關消息，提到下年的重點工作會加快建屋及幫助市民置業，提出一項先導計劃，將今期出售中的「綠置居」貨尾單位，開放予申請公屋逾1年的人士購買。

她說有關項目涉及7個屋苑，而根據資料，綠置居2019涉及柴灣蝶翠苑及青衣青富苑未售出單位，而正於仍在揀樓的綠置居2020/21中推售，截至12月21日仍有共525伙未賣出。



行政長官林鄭月娥表示，下年的重點工作會加快建屋及幫助市民置業，提出一項先導計劃，將今期出售中的「綠置居」貨尾單位，開放予申請公屋逾1年的人士購買。（余俊亮攝）

明年將出售7個屋苑8900個居屋單位 林鄭大讚：位置非常好售價便宜

行政長官林鄭月娥表示，下年的重點工作會加快建屋及幫助市民置業，提出一項先導計劃，將今期出售中的「綠置居」貨尾單位，開放予申請公屋逾1年的人士購買，她又說，來年將出售8900個居屋單位，涉及7個屋苑，指位置均非常好，售價也較便宜。

另外，林鄭月娥提到，收緊資助房屋的轉售限制，會規定業主需住滿5年或以上才准高於原價轉售，較現時的2年長。

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綠置居貨尾包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑單位

根據資料，綠置居2019涉及柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的未售出單位，並正於仍在揀樓的綠置居2020/21中推售，至12月21日仍有共525伙未賣出。另外，新一期綠置居明年下半年開售，涉及粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，共4,693伙。而早前有消息指，房委會擬將所有於綠置居2020/21剩餘的單位，以特快公屋編配計劃作平台，向申請公屋約一年或以上人士推售，即今年3月31日或之前登記申請公屋及符合其他資格的人士。

此外，現時合資格購買綠置居人士，需要為申請公屋滿一年或以上、即其公屋申請登記日期需要為2021年3月31日或之前，並符合申請特快公屋編配計劃的其他申請條件。他們會獲房委會邀請，可以選擇編配公屋或購買未售出的綠置居單位。

另外，不少人指，綠置居的二手市場同樣搶手，以現時的門檻，經綠置居購入單位，於2 年內出售，只可以原來買價轉讓予房委會提名的綠表買家。 房委或房協亦不會回購單位，另外，第3 至5 年間，業主可把單位售予房委會，或在未補地價的情況下，在居屋第二市場按業主自行議定的價格出售單位予房委會提名的綠表買家。