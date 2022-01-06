居屋、綠置居2022｜房委會轉售「加辣」　滿15年才可補地價出售

【居屋/綠置居/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑/ 高宏苑/清濤苑/錦柏苑】特首林鄭月娥早前宣布，未來推售的資助房屋將會收緊轉售限制。房委會資助房屋小組今日（6日）開會通過有關安排，並在今年首次推售的居屋和綠置居單位起實施。

根據最新規定，買家在首五年內，只能以不高於原價轉售予居二市場，其後才可在綠表市場售予綠表人士或「白居二」人士。另外，若買家希望在補價後於自由市場出售，就必須要滿15年，比之前限制的10年多。

房委會發言人表示，經修訂的轉讓限制將在有效防止短期投機，以及促進資助出售單位的市場流轉之間，取得平衡。



▼即睇今期新居屋▼



+ 5

房委會表示，資助房屋小組委員會已作充分考慮，包括近年第二市場較短期的交易數目有所增加，加上房委會未來會推售具吸引力的居屋和綠置居單位，故今日通過有關安排。

小組今日通過，由「居屋2022」和「綠置居2022」首次推售的居屋和綠置居單位起，將會延長於第二市場以不高於原價轉售單位的期限，由以往首次轉讓日期起計首兩年，「加辣」到首次轉讓日期起計首五年。換言之，過了首五年後，買家才可按自行議定的價格轉售單位予居二市場，例如綠表人士或白居二買家。

至於公開市場方面，小組亦通過延長轉售限制期限，單位業主可以在首次轉讓日期起計15年後，繳付補價在公開市場轉售單位，較以往10年的限制多。

延伸閱讀：居屋2022｜消息：51折推近9000單位 包北角啟德靚盤 最平124萬

居屋2022｜消息：白表入息限額不變 家庭資產放寬至185萬元

綠置居2022｜消息：41折推三屋苑最平79萬有交易 油塘市區盤搶眼

綠置居2022｜擬首次以特快公屋計劃售貨尾單位 輪公屋一年可申請

綠置居2022｜擬收緊轉售限制 錦柏苑、清濤苑一半單位小於300呎

▼綠置居新屋苑▼



+ 4

黃碧如：資助出售房屋不是用作「賺錢」

被問到收緊居屋轉售限制對居屋第二市場流轉的影響，房委會資助房屋小組主席黃碧如會後表示，已平衡在市場供應的影響，因此將在第二市場的限制收緊至5年。

她又指，雖然在公開市場補地價出售的單位數量並不多，「但我哋都覺得應該畀公眾一個好強烈嘅訊息，就係話資助出售房屋係用嚟住，就唔係用嚟賺錢，或者用嚟炒賣咁樣」，因此有關限制由10年延長至15年。