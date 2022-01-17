15歲少年涉向警員淋腐液　爭議招認非自願　指有警曾恐嚇揼你落樓

15歲少年涉嫌在牛頭角上邨，向在附近作調查工作的警員，向上淋下鏹，令一名警員受傷。警方事後到少年的家中搜查時，發現發現鎚、扳手及打火機燃料等物。少年今(17日)在區域法院承認承認藏有工具作非法用途及管有攻擊性武器罪兩罪，但否認意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，及串謀縱火罪，並稱少年被捕時遭警方包圍、毆打及恐嚇，更指有警員對他說：「死甲甴，仇警啊嘛，話啲差人揼你落樓啊嘛」、「我係變態嘅，信唔信揼你落樓？」辯方指少年的供詞並非在自願下錄取的。



認管有攻擊性武器

案發時15歲的被告，承認管有物品意圖損壞財產及管有攻擊性武器罪，即於2020年3月4日，在其住所管有一把刀、兩支打火機燃料、一副手銬、鎚仔及扳手，但否認同年3月2日，在牛頭角上邨常逸樓一單位，向警員48335淋潑硫酸；及在2月1日至3月4日，與施瀚榮串謀縱火。

指部份物是另兩朋友遊行時用

認罪的案情指，警方於2020年3月4日晚，搜查被告的住所，並檢取得手銬鎚仔等物品。被告承認橙色的鎚是他的。另外兩把鎚、扳手及兩支黑色罐裝打火機燃料，則屬施瀚榮所有，他指施曾表示，鎚及扳手均是出去遊行示威時用的。警方又檢獲銀色手銬及一個黑色手銬套，被告指是施瀚榮及另一名朋友蔡雲揚所有的，是他們出去遊行示威時使用的。

控方指被告警誡下曾稱一時貪玩

控方指被告在警誡下稱因「一時貪玩」犯案，辯方卻表示反對，並就被告所作的口頭招認、警誡供詞，及錄影會面呈堂性提出爭辯，指被告是在不自願的情況下作出，要求法庭不要接納。

辯方指警拘捕被告時曾出言恐嚇

辯方指出，警員於2020年3月4日晚上，在被告在牛頭角上邨的住所外衝向被告，將他捉至走廊盡頭的防煙門後，他們包圍被告，男警C叫被告望向牆，不要動及跪低，又命令被告站起來，並在被告站起來時大力用手背反手打被告的右邊臉一下。男警C之後又說：「死甲甴，仇警啊嘛，話啲差人揼你落樓啊嘛」、「我係變態嘅，信唔信揼你落樓？」等威嚇說話，並用膝蓋踢被告右邊的大腿約4 至5下。另警員C又曾向被告說：「你老豆都咁大年紀，你唔攬咗佢，就拉埋你老豆返去。」

被告父患妄想症或未能保障被告警誡下的權利

辯方指，被告當時僅15歲，警方為其錄取警誡口供時，並沒有施行警誠，亦沒有解釋和給被告機會閱讀記事冊內容，更沒有在可行情況下，盡量安排一名家長或監護人在場。雖於被告在約兩小時後，獲准在父親的陪同下錄取口供，惟其父當時被診斷患有妄想症，需定期服藥和覆診，並非陪同被告錄口供的合適人選，亦不能明白及保障被告在警誡下的權利。

研訊明續。

案件編號：DCCC 1095/ 2020