青年在觀塘當眾𠝹警員頸　官形容為無常理暴力事件　判囚7年9個月

2019年10月反逃犯條例的示威漸催激烈之際，一名青年在觀塘地鐵站出口的行人天橋，用疑似𠝹刀物體割一名軍裝警員的頸部，令該警員的咽縮管有損傷，聲帶回復靈活的機會渺茫。青年早前承認意圖傷人罪，求情稱已作反省，並希望仇恨不會滋生。法官今日（17日）判刑時形容，本案是一宗沒有常理可言的暴力事件，指被告隨基傷人，並帶備武器去遊行，且寫下遺書，可見他心意已決，認為其意圖能與謀殺相比，判被告入獄7年9個月。



原被控企圖謀殺

被告許添力，現年21歲。他被控於2019年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口附近行人天橋企圖謀殺梁兆祥，及同日同地意圖使梁兆祥身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。被告早前承認屬交替控罪的有意圖而傷人罪，但否認企圖謀殺罪，而企圖謀殺罪友保留在法庭檔案，不予起訴。

事主的創傷報告顯示，他在事後要再接受2次手術，而最終在2020年6月復工，但他仍會因神經受傷感到麻痺，回想事件時感到壓力，亦會擔心家人及子女。

法官形容本案是沒有常理的暴力事件

法官陳慶偉表示，相信事主會因事件終身蒙受陰影，又形容本案屬一宗沒有常理的暴力事件，認為無論政見如何，使用暴力便要受到譴責，而社會絕對不容這等行為，直指暴力不能解決分歧，反令之加劇。

認為意圖足以與謀殺相比

陳官續指，被告在本控罪的犯罪意圖可足以與謀殺相比，因此被告起初被控企圖謀殺不足為奇。被告隨機挑選傷人對象，事件屬有預謀，被告稱到場為了參與示威，但攜帶可致命的𠝹刀。陳官認為，警方當時正撤退，並沒挑釁被告或與被告對峙，人群也沒帶與警方起衝突。

事主因事件被起底及受威脅

陳官直言針對警員是本案的加刑因素，正如法庭多番強調，法庭有責任保護正在執行職務的人員，而本案可謂屬同類事件最嚴重，事主只是大難不死，若傷口稍有偏差，事主可能會喪命。

陳官也提到，事主因事件被起底，更收到威脅，令他要為子女轉校，切斷社交，即使此事與被告無關，但針對兒童的行為必要予以追究。

準備遺書去意已決

陳官認為，被告用利器襲擊人體最脆弱部位，他事前更準備好遺書，可見他去意已決，雖然相信被告已反省，但仍認為襲擊惡劣，決定以10年監禁為量刑起點，被告在定下審期後認罪，可獲22.5%刑期扣減。

案發經過。(詳看下圖)

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被告混在人群中突然向事主下手

控方案情指，事主當日與約30名警員，被派到觀塘一帶群眾聚集的地方維持治安，他們在觀塘地鐵站一帶查看後準備撤退，被告在人群當中，突然行至事主的右方以疑似𠝹刀的物體割向事主的頸部，並立即逃走，事主即追截並終把被告逮住。

被告早在家中留下遺書

警方事後在被告家中發現一封疑似遺囑的文件，當中交代他想如何處理其葬禮，及如何處理他一些物品，他並在文件上寫上一句：「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政！」

事主聲帶回復靈活機會渺茫

事主當日即被送到聯合醫院，並在深切治療部留醫，他的頸部甲狀軟骨有3.5厘米傷口，部份咽縮管有損傷，聲帶回復靈活的機會渺茫。醫生報告指，若傷口稍深數毫米或角度稍移，已足以成致命傷勢。

被告認因仇恨及愚昧犯案

辯方求情指，被告患有自閉症譜系障礙，案發時受該病影響，而他亦在求情信提及，案發時因仇恨、愚昧等犯案，但現時反省，希望仇恨不會滋生，社會不會撕裂。

案件編號：HCCC293/2020