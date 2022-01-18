LITTLE BOSS集團14分店今日停開　最少兩店提供寄養寵物鼠服務

銅鑼灣Little Boss寵物店售貨員染上Delta變種病毒，基因排序未與本港錄得的任何確診個案有關，消息指，不排除店員受店內動物傳染。

《香港01》記者今日（18日）上午到旺角通菜街Little Boss分店視察，至中午十二時許、即網上列明的營業時間，亦未見有職員開門。有其他寵物店指，從外國進口寵物鼠多透過船運來港，以龍貓為例，來港後須至少14天隔離檢疫，確保健康無問題方會出售。



消息指，Little Boss 隸屬的「I love Rabbit Limited」集團全線14分店今日（18日）需暫時停開，當中至少兩分店有提供「酒店服務」，為外遊或離港市民照顧小寵物，個別分店更會同時存放寄養及出售寵物鼠。



「i love rabbit」Facebook專頁今日公布，為保障客人和小動物的健康，及配合衞生防護中心的指引，i love rabbit、Miss Rabbit和Little Boss本港全線分店，即日起將暫停營業兩天，進行內部清潔及消毒。該公司已安排人手，每天到店照顧小動物，確保所有小動物得到適當的照料。



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消息：同集團14店今停開 至少兩店提供「酒店式」寄養

有店員染疫的寵物店Little Boss，隸屬於「I love Rabbit Limited」集團，全港共有14間分店，分布港九新界，當中10間名為「I Love Rabbit」、3間名叫「Little Boss」，尚有兩間名叫「Miss Rabbit」。

集團網站自稱「從歐洲進口多款不同品種的兔子（附有出世紙）」，亦會售賣天竺鼠、倉鼠、龍貓等小動物及相關糧食用品，另提供小動物酒店及美容服務。

▼寵物店Little Boss全線14店停業▼



寵物由荷蘭運港 或與「酒店寄養」寵物同居一店

消息指，該店寵物鼠多由荷蘭運港，而事發後政府已要求同一集團旗下全線分店暫時停業，所有員工須檢測。

該集團提供小動物「酒店服務」兩間分店之一的銅鑼灣利園山道「I Love Rabbit」店，與銅鑼灣Little Boss僅數分鐘步行距離，記者今日登門視察，仍聽到店內有動物叫聲，據知公司仍在等候政府最新安排。

據知，14間分店平日分開運作，小動物甚少轉移至其他分店，惟提供「酒店服務」的分店，有機會同時接收運抵本港的新動物，雖然小動物會以不同鐵籠分隔，惟不排除或潛在傳播病毒風險。

旺角通菜街另有其他出售倉鼠、龍貓及天竺鼠的寵物店，有寵物店標明寵物鼠多來自加拿大及荷蘭，每隻價錢由不足百元至數千元不等，店內寵物鼠大多「一籠一鼠」，分別居於不同玻璃櫃內。

記者嘗試以顧客身份查詢，店員稱，外國進口寵物鼠多透過船運來港，以龍貓為例，來港後須至少14天隔離檢疫，確保健康無問題方會出售。由寵物鼠出生地運抵香港，再放到店內出售，前後需時約兩個月，一般而言，在寵物店出售的龍貓鼠至少已3個月大。

《香港01》記者今日（18日）上午到旺角通菜街Little Boss分店視察，至中午十二時許，該店未按網上所列的營業時間開門營業。（鄧穎琳攝）

▼銅鑼灣Little Boss寵物店女店員確診帶Delta▼

