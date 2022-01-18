衞生署今日（18日）公布，昨日確診新冠肺炎並帶Delta變種病毒株的銅鑼灣寵物店Little Boss女店員，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，發現有一名在該店買過倉鼠的67歲女顧客確診，加上店內11個樣本對新冠病毒呈陽性反應，故要求約150名曾於1月7日至15日到該店光顧的客人檢疫，尚有約20人未找到；寵物店在大埔工業中心倉庫的88個樣本，部分籠及食物的樣本均呈陽性，曾在該倉庫工作的約20至30名員工亦要檢疫。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅補充，由於有多隻1月7日到港的倉鼠樣本驗出陽性，故會盡快聯絡向該店於1月7日後買寵物的顧客，料有約300宗交易，若寵物驗出陽性，其主人亦要被送往檢疫。



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女店員會捧出倉鼠讓客人觀看 下午店內食飯

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增18宗確診，包括11宗本地個案，昨日確診的銅鑼灣寵物店Little Boss的23歲女店員（個案編號：13047）已接種兩針復必泰疫苗，她在1月11日喉嚨痛、咳及流鼻水，1月15日檢測樣本呈陽性，CT值為21，病毒量高，她在1月16日入院時CT值為27。張指女店員一直有上班，除去年12月27日、1月3日及1月10日放假，過去沒有與確診人士接觸，亦未曾到外地。

張表示，女店員在店內主要清潔籠及餵養小動物，有客人如想買倉鼠會捧出來讓客人觀看。她會外賣早餐，並在下午約3時至4時在寵物店內吃午飯。她曾於1月3日到堅尼地城觀龍樓朋友家吃飯，到過阿一豬扒酸辣米線；1月5日曾去過油麻地海底撈；1月10日放假時曾到灣仔睿景酒店過一晚，主要留在房內，沒有使用其他設施。張表示，與她相關的緊密接觸者約有16位，全部已送到檢疫中心。

店方在大埔太平工業中心設有倉庫，一名23歲員工曾出現不確定的結果，入院後呈陰性，已排除染疫。由於局方在大埔倉庫內檢取的88個環境樣本中，在寵物籠及動物的食物盤樣本都呈陽性，故大埔工業中心倉庫內有20至30名工作人員都要送往檢疫。

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染疫顧各兩度光顧 丈夫昨入醫院後初確診

銅鑼灣寵物店Little Boss更有顧客確診，一名67歲女士（個案編號：13059）曾於1月4日與同住家人到該寵物店購買倉鼠， 1月8日與女兒亦有再訪寵物店換籠及購買食物，期間曾在戴口罩的情況，與染疫的女店員交談及付款，相距一米，逗留約10多分鐘，曾揀選籠。

該婦人已打兩劑科興疫苗，她在1月12日出現頭痛，曾看門診，至1月14日有咳後再到聖保祿醫院求診，並在1月16日提交樣本檢測並呈陽性，CT值13，病毒量極高。她居住田灣海旁道嘉隆苑A座嘉昇閣，有4名同住家人已送往檢疫，其73歲丈夫昨晚入醫院後呈初步陽性，他在1月17出現喉嚨痛，已完成接種兩劑科興疫苗，其行蹤主要為到明星酒樓或香港仔龍薈午飯；女兒暫時未有病徵。

尚有約30名顧客未聯絡到

張表示，懷疑患者與女店員於1月8日接觸時被傳播，因女店員先於1月11日有病徵。張說，連所有於1月7日至1月15日曾到訪該寵物店的顧客，143人都要送往檢疫，現時已有112人的聯絡電話，其餘會看交易紀錄追蹤，但個別只有現金交易紀錄。

徐樂堅續指，由於1月7日到港的倉鼠批次現檢測陽性結果，不排除動物感染後直接或簡接傳播予人，故曾在1月7日後在Little Boss約300宗交易，會看看買了甚麼寵物，有關人士要送往檢疫。