失業率｜連跌9個月至4.1%　餐飲業就業情況持績改善

本港失業率進一步回落，政府統計處今日（16日）公布的9月至11月失業及就業不足統計，失業率再跌0.2個百分點至4.3%，連跌9個月，惟仍有15.8萬人無工開，就業不足業率亦由8月至10月的1.9%下跌至1.8%。



失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光預計：「在本地疫情維持受控下，本地經濟及勞工市場情況應會繼續改善。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復蘇打穩基礎。政府會繼續密切留意相關情況。」

按行業分析，大多數經濟行業的失業率在2021年9月至11月較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業合計的失業率下跌0.6個百分點至6.3%。在這段期間，消費券計劃對消費意欲及開支起了刺激作用。這些行業當中，住宿服務業和餐飲服務活動業的失業率分別明顯下跌1.0及0.8個百分點至4.8%及6.9%。同時，建造業的失業率亦顯著下跌0.8個百分點至5.6%。