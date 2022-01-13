特首選舉｜勞工界聯合政綱倡設失業保障　擬約見參選人爭取採納

工聯會、勞聯等八大工會團體去年底發表聯合政綱，包括要求政府積極開拓優質多元就業職位、帶頭檢討外判制度、建立長遠失業保障制度、完善最低工資機制等，獲得60名勞工界選委一致支持，30名新一屆立法會議員亦表明支持聯合政綱。八大工會表示，在特首選舉提名期展開後，將舉辦「勞工界與行政長官參選人座談會」，邀請特首選舉參選人出席，聆聽勞工界意見。



被問到會否支持世衞前總幹事陳馮富珍參選特首，工聯會理事長、立法會議員黃國稱，若有人宣布參選特首，工會團體會主動接觸參選人；若有人有意參選，亦可主動與工會團體接觸和溝通。至於支持特首林鄭月娥連任抑或陳馮富珍競選特首，黃國指：「要同未來參選人溝通，了解吓佢地有咩睇法，唔可以咁快有定論」。



促抗疫基金5.0直接資助前線員工

35名新任立法會議員早前就聯合政綱表態，當中30人回應稱支持全數7項政綱，其餘5人則表示部分支持，其中35名新議員均支持積極開拓優質多元就業職位，為年青人創造向上流動機會，資助就業及加強職業培訓。選委界立法會議員、勞聯主席林振昇指，選委及議員對開拓優質多元就業建議並無爭議，認為在後疫情、創科年代，政府應透過扶助產業發展，造就另一次經濟轉型，認為不應再過於集中發展高端服務行業和前線服務行業。

港九工團聯合總會主席李國強要求政府設立失業保障制度，保障生活工資，形容這並非新訴求，在不少歐美國家也有設「生活工資」。他又以餐飲業為例，認為若防疫抗疫基金5.0仍只資助持牌人，而非直接資助基層員工，做法非常不公平。

梁子穎：行政主導下須獲特首支持

工聯會勞工界議員梁子穎指，在行政主導下的政治體制，七大聯合政綱當中，有六項均涉及財政預算和開支，不能透過議員議案提出修改，因此須爭取特首參選人支持，爭取把政綱納入參選人的競選綱領，讓聯合政綱成為特首當選人日後《施政報告》內容。

被問到相關政綱是否「遠水難救近火」，黃國指，聯合政策是關乎長遠勞工政策，但同時需要有短期措施解決打工仔的燃眉之急，同時須長遠解決勞工問題，形容勞工政策須「長短棍」。

會否有勞工界人士參選特首？黃國稱不了解，至於支持林鄭月娥連任抑或陳馮富珍競選特首，黃國稱：「要同未來參選人溝通，了解吓佢地有咩睇法，唔可以咁快有定論。」