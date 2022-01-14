續推一次性紓困？陳茂波：有聲音憂成慣性　失業援助由勞福局否決

新一份《財政預算案》下月發布，多名立法會議員今午（14日）在財務委員會要求財政司司長陳茂波設立短期失業援助金。民建聯陳學鋒建議，金額定於每月6,000元，失業人士可領取最多半年。陳茂波指，有關政策須由勞工及福利局制定，去年有不少政黨都曾提出，但經局方研究，結果是「無法同意」。



陳茂波指在財政調撥方面，須先有政策，才可以調撥資源，政策須由勞福局制定，之後才會提供資源配套。他說今年會進一步與局方商討，而短期的失業援助金有時限性，相信「唔係好大不了嘅數字嚟嘅。」



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退稅、退差餉？有批評指恆常化令人習慣

同樣提出要設立失業援助金的工聯會梁子穎，解釋指很多工友因收緊防疫措施，而被迫放無薪假，自僱人士及散工亦未能受惠過去四輪防疫抗疫基金。選委界議員江玉歡則問及一次性紓困措施，包括會否向公屋及劏房住戶提供租金寛免或資助；至於中產階層，也因為環球通脹而受到影響，問到《財政預算案》會否提供稅務減免。

陳茂波回應指，社會上對延續一次性措施，意見南轅北轍。政府曾寬免公屋住戶一個月租金，不過惹來批評指公屋本身已經是一個公共資源補助，如果再寛免一個月租金是雙重福利。他又指過去經常退稅、退差餉也惹來批評，指政府每年退稅變成恒常化措施，令市民習慣毋須交稅，亦有聲音認為應將資源放在有需要人士身上。

累斥4,370億元紓困 陳茂波拒發債：憑著家當應付到

陳茂波稱政府制定政策除了看數據，也要考慮當時社會實際狀況及市民的困難，謀求平衡。他也提到世界政經格局多變，加上疫情不確定性，政府須恪守「審慎理財，應使則使」原則，紓困時須同時保留財力應對未知挑戰。

金融界陳振英則表示，相信稅務寬減等一次性紓困措施仍會繼續，過去四輪抗疫基金及紓困措施涉及開支總額4,370億元，擔心繼續動用儲備或令香港評級下降，建議發債支援抗疫，相信很多大企業願意認購。陳茂波回應指，政府不希望舉債應付支出，即使有發行綠色債券，亦嚴格限於投資項目，強調不希望破壞財政紀律，相信本港有財力應付極端情況：「憑著積落家當，係應付到加！」