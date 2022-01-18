封區檢測｜一晚三幢大廈圍封　居美孚新邨幼稚園女教師染疫無源頭

本港新冠肺炎疫情反覆，多棟大廈錄得變種病毒個案。政府公布，由於香港仔嘉隆苑嘉昇閣（A座）、東涌映灣園一期賞濤軒第1座，以及美孚新邨第三期百老滙街72-74號各錄得陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株。經評估後，認為相關區域感染風險有機會較高。

因此當局在上述三大廈作出限制與檢測宣告，在大廈內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，當局預計明日（19日）早上約6時30分至7時完成三棟大廈的行動。



▼1月18日，香港仔嘉隆苑A座嘉昇閣圍封檢測▼



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根據衞生防護中心今日公布，香港仔嘉隆苑嘉昇閣（A座）涉及個案為今日確診的67歲退休女士（#13059），她曾於1月4日與女兒到銅鑼灣Little Boss購買倉鼠，並於1月8日再到訪。而居於東涌映灣園一期賞濤軒第1座的個案則為一名16歲男子，他為確診個案13069的同班同學。

而美孚新邨第三期百老滙街72-74號涉及的則為源頭不明個案，確診病人為一名26歲女子，於北角學之園任幼稚園老師，與家人同住。

1月18日，美孚新邨第三期封區檢測



▼初步確診、源頭不明個案26歲女子任職北角學之園幼稚園▼



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當局表示，由於今日發現曾在上述三大廈居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高。當局決定就相關區域作出限制與檢測宣告，並於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士接受檢測。嘉隆苑嘉昇閣的檢測時限為今晚11時，美孚新邨的限時為明日（19日）凌晨0時，而映灣園則為明日凌晨1時。

受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險，當局會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。當局預料，嘉隆苑嘉昇閣及映灣園將於明日早上6時30完成行動，而美孚新邨則料至早上7時。