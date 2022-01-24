綠置居2021｜6租置單位取消出售　山景邨佔4間　有單位曾被淋紅油

今期綠置居首次推出租置回收單位，涉約815伙單位。不過，有6個單位突然「離奇」被房委會撤回出售，其中有單位更曾已成交，但及後被撻訂。記者巡視該6個單位，發現有個別單位的上手租戶曾被追債「淋紅油」，亦有單位與「凶宅」為鄰，但亦有單位門外十分企理、整潔，鄰居亦表示從未聞單位有滲漏和「污糟嘢」。

房屋署回覆查詢時證實，房委會撤回6個於「綠置居2020/21」下推售的租置計劃回收單位，分別位於李鄭屋邨、南昌邨及山景邨。至於撤回的原因，署方未有正面回應，只稱會不時檢視單位的情況，如有個別單位需較長時間進行翻新工程等事宜，會暫時撤回推售有關單位。



屯門山景邨被撤回出售的租置單位最多，在6伙中佔了4伙。（資料圖片）

今期租置計劃本來出售815伙單位，現時已差不多全數售罄。不過，有6個單位被房委會撤回，原因未明。該6個單位分別來自長沙灣李鄭屋邨、南昌邨昌安樓和屯門山景邨，實用面積由145呎至424呎不等。

曾被上追門債「淋紅油」

在今期綠置居中，屯門山景邨是出售最多單位的屋邨，但亦同樣被撤回最多伙數，多達4伙，分別來自景美樓、景麗樓及景華樓，當中景美樓有兩伙被撤回，包括位於C翼的2樓1室，實用面積296呎。就現場所見，該單位已完成翻新。

有鄰居透露，該單位的上手租戶本來是一家四口居住，但後來因欠債搬走。他憶述，約在去年中，該單位曾被「淋紅油」及貼紙追債，次數頻繁，亦有人敲門追債，「電視上拍過嘅嘢都做過。」但自該租戶搬走後，已再無人上門追債。

山景邨景美樓C翼201室已獲翻新，但早前被撤回出售，有鄰居稱該單位的前租戶曾被追債。（王潔恩攝）

與「凶宅」為鄰

而山景邨另一個被撤回的單位，則位於景麗樓的C翼23樓2室，實用面積同樣為296呎，單位至今亦已完成翻新，雖然位處垃圾房旁，但附近環境整潔，現場不見異樣。不過該單位與「凶宅」為鄰，並曾在「特快公屋編配計劃」中上榜，更表明2019年單位內曾發生自殺或意外死亡事件。

翻查景麗樓2019年的新聞，曾有一名七旬老翁在單位內以電線上吊自殺身亡。另外，當年景麗樓亦有另一自殺案，一名女子在單位內燒炭自殺，消防破門入屋後，被證實當場死亡。

山景邨景麗樓的C翼2302室被撤回出售，在旁的2304室曾發生自殺或意外死亡事件。（王潔恩攝）

曾被買家購入後撻訂

而李鄭屋邨仁愛樓的503室亦被撤回，該單位面積約424呎，是被取消交易的單位中最大。資料顯示，有買家曾在去年10月尾以67.1萬元購入該單位，但直至12月28日撻訂。現場所見，單位外的走廊整潔，鄰居透露，上手住戶因有新生兒出生，獲調遷到更大單位才遷出，房屋署早前已為單位翻新，從未有聽聞單位有異常。

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該大廈有保安亦表示，被取消的大位十分搶手，近月有不少人到來視察環境，一直未聞有異樣和漏水等，又指有剛購入同座低層較細單位的住戶很心意該單位，直言「唔知佢（撻訂）業主諗乜」，該保安亦顯然不知道單位已被取消發售。

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另外被取消出售的單位位於深水埗南昌邨昌安樓504室，面積約145平方呎，屬於1人單位。該單位門外掛有「空置單位巡查記錄」，由去年11月21日至今年1月，房屋署人員每隔約一周便會上單位例行檢查、在去水位倒水和漂白水，亦有抄下水錶和電錶讀數，過去的巡查均表示單位情況正常。單位門外和走廊亦十分乾淨企理，街坊都隨意打開門，治安看來不俗。

鄰居：無污糟嘢 大單位值得買

旁邊的鄰居又指，該單位上手住戶為高齡長者，一直未聞單位有異樣，強調鄰居都相處融洽，治安亦不俗，上手住戶因入住老人院而搬走，約半年前才遷出，房屋署早前亦為有單位翻新，單位內從未有人過身，「完全冇『污糟嘢』」，更大讚該大單位十分好，鼓勵購入。

房委會委員：若發現問題而撤回 做法值得肯定

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，現時暫未知道撤回原因，但若署方發現單位有問題而暫時撤回出售，做法值得肯定，「起碼費事影響下一個買家，應該支持。」

招國偉建議，房屋署日後再推售租置單位時，可先實地視察現場環境，確保單位及附近環境的狀況，若發現有特別情況，應先向買家標明，或未必要優先推售相關單位，「問題可能依一刻解決唔到，但後來又可能解決到。」

房屋署：可確保質素達到合理水平

被問及撤回原因、日後會否再推售等，房屋署回覆查詢時表示，在收回租置計劃單位後，房委會會進行翻新工程，使其質素達到合理水平，倘有個別單位需要較長時間翻新等，便會暫時撤回推售有關單位。當有關工程等事宜完成後，署方會考慮各項因素，其中包括租置計劃屋邨的不同性，以及按過往經驗其受買家歡迎的程度等，於隨後的銷售計劃中再推出發售合適的單位，有關做法是確保單位的質素要達到合理水平，然後才把單位交予買方。