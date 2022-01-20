封區檢測｜葵涌邨逸葵樓現初陽個案　富昌邨富悅樓1樣本仍在核實

昨日的新冠肺炎陽性及初步陽性個案中，有兩人同樣居於葵涌邨逸葵樓，政府昨晚將逸葵樓圍封強檢，行動共檢測2,581人，當中一人結果呈初步陽性，為第五波疫情封區行動中首次找到初步陽性個案。



另外，位於深水埗的富昌邨富悅樓昨晚亦有封區行動，接受檢測的2,259名居民當中，亦有一個樣本檢測結果仍在核實中。



葵涌邨逸葵樓有兩名住戶染疫，他們居住不同樓層不同座向。(資料圖片)

衛生防護中心昨日（19日）公布，新增的個案及初步陽性個案中，有兩人同樣居於葵涌邨逸葵樓。政府昨晚將逸葵樓圍封強檢，於今早十時完成行動。截至今日凌晨一時，共2,581名居民接受檢測，當中發現一名人士的檢測結果呈初步陽性，該人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性。

昨日兩個案同樣居葵涌邨逸葵樓 二人居不同座向

昨日新增的個案中，個案13085涉一名79歲男子，居於葵涌邨逸葵樓，1月18日到仁濟醫院進行大腸內窺鏡檢查，入院篩查結果呈初步陽性。他經常會到住所樓下公園坐，由於他患慢性呼吸道疾病致不時氣促，故未必有戴好口罩。他曾經到過大窩口街市，以及於1月8日到荃灣荃薈的智能身分證換領中心換領身分證。

至於初步陽性個案，涉國泰航空外判商員工，同樣居於逸葵樓，患者主要在機場國泰航空貨運站上班，負責駕鏟車搬貨，毋須接觸貨物，他1月12日檢測陰性，18日開始有咳嗽病徵，同日檢測為初步陽性。當局指，仍需要調查個案是否曾相遇過。

▼1月19日，深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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另外，位於深水埗的富昌邨富悅樓昨晚亦有封區行動，接受檢測的2,259名居民當中，亦有一個樣本檢測結果仍在核實中。